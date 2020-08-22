荃灣映日灣 商住融合帶活需求 天橋網絡四通八達

明報記者 張允亭

攝影 賴俊傑

項目現在位處的地皮，由億京於2014年8月以約39.4億元投得，當中的商業大廈命名為PLAZA 88，而住宅部分由3座大廈組成，共提供840伙，戶型涵蓋開放式至3房，另外設有特色戶。發展商自去年8月首輪開售至今，累售約99%單位，目前餘貨包括優質特色戶。

前臨荃灣公園 享綠化景觀

整個項目佈局方面，PLAZA 88位於東面，面向楊屋道；住宅第1座前臨荃灣公園，景觀最優質，第2及第3座則並排而建，位於項目西北方，旁邊為荃新天地二期。

值得留意的是，住宅部分與PLAZA 88之間為綠化區域，設有行人路，可由馬頭壩道通往楊屋道，沿途設有草坪和長椅，商業大樓對出部分空間屬公眾休憩用地。

待售單位方面，是次介紹的1座中層E室，實用面積726方呎，為3房1套連儲物室間隔。單位設電子門鎖，鋪上複合木地板。甫入門口直望大廳和露台，室內以木色和白色為主調，室外光線從玻璃大窗透入，令家居更光猛。

單位客飯廳佈局分明，以方形開則，家具擺位相對容易，配合樓層約3米高度（約9呎），令整體空間感得以擴闊。客廳露台外望街景和內園景，而廳與房坐向一致，擁有相同景觀，均設有大玻璃窗。

3房戶採傳統梗廚設計

主人房面積約97方呎，開則四正，套房浴室的地台以瓷磚鋪砌，設有浴缸，而洗手盆枱面以天然石材製成，並附有木製鏡櫃和收納櫃，儲物空間充足；另設有通風窗，可改善空氣流動，帶走室內濕氣。

此外，單位設有一個約35方呎儲物室，住戶可按需要，將其改裝作工人房或書房，靈活使用空間。

單位採傳統梗廚設計，設曲尺形工作枱，配備多款品牌家電及煮食用具，包括雪櫃、煤氣爐及抽油煙機等。

■有片睇

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