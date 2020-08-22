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經濟
2020年8月22日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
總商會：近半中小企憂撐不到半年 最大挑戰國際制裁 百分百擔保最無用
業界籲百分百擔保增保額 助企業周轉
7月破產宗數回落18.5%至722宗
政府研寬限聚令 餐飲股做好
證監凍結5帳戶1110萬資產
彭博：螞蟻集團最快10月中港上市
美團次季多賺1.5倍 遠勝預期 外賣收入重拾增長 激勵成本降
受惠投資公允值虧轉盈
大行唱好 阿里巴巴先升後跌
雅居樂中期核心多賺33% 削息16.7%
人保稅前利潤升11% 首派中期息
港通恒大健康持股 錄1.4億收益
疫情反彈 歐PMI遜英美 歐元應聲跌至1.177 美股好淡爭持
加州法院裁司機當僱員 Uber Lyft獲准延遲執行
中國去年逾500億美元虛幣移海外
九龍城廣場批建兩幢850伙住宅 22年來多番申改建遭拒 區內勢變天
西貢蠔涌地收22份標書 區內新高
CCL四大指數齊升 第三波疫情來首見
減辣後單日3宗舖位劈價成交
家壹大平台戶1261萬 實呎2.75萬雙破頂
陸振球：首期倘掹掹緊 小心銀行估價不足
周末睇樓好去處
荃灣映日灣 商住融合帶活需求 天橋網絡四通八達
舊區轉型新興商業文青蒲點
會所室內外逾2萬呎
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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總商會：近半中小企憂撐不到半年 最大挑戰國際制裁 百分百擔保最無用
業界籲百分百擔保增保額 助企業周轉
7月破產宗數回落18.5%至722宗
政府研寬限聚令 餐飲股做好
證監凍結5帳戶1110萬資產
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美團次季多賺1.5倍 遠勝預期 外賣收入重拾增長 激勵成本降
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會所室內外逾2萬呎
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會所室內外逾2萬呎
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