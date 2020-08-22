家壹大平台戶1261萬 實呎2.75萬雙破頂

另同系馬鞍山迎海，透過招標售出4期迎海‧駿岸6座30樓A室，實用1454方呎4房雙套戶，成交價3028萬元、實呎20,825元；北角君譽峰則以568.95萬元售出23樓F室，屬實用181方呎開放式戶、實呎31,434元。

滿名山6500萬再沽一洋房

大額成交方面，嘉里（0683）屯門掃管笏滿名山，透過招標新售出山庭19號屋，實用2531方呎連1284方呎花園，成交價6500萬元、實呎25,682元，為滿名山本月首宗一手成交。

內地客購緹山10號屋 付4740萬辣稅

事實上，內地豪客繼續不惜付辣稅入市。土地註冊處資料顯示，7月底以1.58億元售出的緹山10號屋，實用2846方呎另連花園，實呎5.55萬元，登記買家至佳興業有限公司（CHEER NICE CORPORATION LIMITED），公司董事徐晶（XU JING）與阿斯利康中國副總裁徐晶姓名相同，由於以公司名義入市，需付樓價30%、即4740萬元辣稅。另緹山最新加推2座3樓A、B室，於下周一（24日）起招標，下月30日截標，單位實用1760及1699方呎，同屬3房3套設計。