減辣後單日3宗舖位劈價成交

市場消息指，尖沙嘴漆咸道南121至123號地下A舖，面積約400方呎，原叫價1200萬元，劈價至1000萬元售出，呎價約2.5萬元。物業屬「遺產貨」，成交價較市價低約一成。

另油麻地新填地街228號地舖，同樣以低市價售出，面積800方呎，原叫2000萬元，劈價500萬元，以1500萬元售出，呎價約1.87萬元，低市價約一成。不過，由於原業主早於2006年以290萬元購入，帳面仍獲利1210萬元或4倍多。

漆咸道南舖千萬沽 低市價一成

此外，深水埗青山道25至35號永勝大樓地下B號舖，面積約1,000方呎，原叫價2500萬元，以1700萬元成交，劈價800萬元或32%，呎價1.7萬元。

原業主1977年以約78萬元購入，持貨43年帳面獲利1622萬元或20倍。

新文華中心呎租18元 重返06年

疫情下除舖價大跌外，核心區商廈租金亦大跌。市場消息指，尖東新文華中心B座中層8室，面積885方呎，上周以每呎約23元招租，不過據悉物業最新以月租約1.6萬元租出，呎租僅約18元，除較叫租大減約兩成之餘，據代理指，呎租甚至重返2006年水平，跌至14年以來新低。據知物業原由玩具行業公司以呎租24元承租，至半年前遷出，現租金較舊租低約25%。