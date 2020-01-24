CCL四大指數齊升 第三波疫情來首見

CCL最新報180.9點 按周升0.18%

除CCL外，CCL Mass報184.37點，按周升0.11%，連升2周共0.46%，連續4周企穩184點上下；CCL（中小型單位）報181.49點，按周升0.14%，連升2周共0.25%，連續4周企穩181點；CCL(大型單位)則報177.85點，按周升0.40%，企穩177點水平。

中原研究部高級聯席董事黃良昇指，本地新冠疫情持續緩和，睇樓活動逐漸恢復，帶動二手交投上揚，樓價升勢受阻只屬短暫，下月入秋後樓價走勢將可明朗化。數據顯示，新冠疫情再現4周計，CCL企穩180點，最高181.69點、最低180.57點，沒有轉勢向下。

房協CEO本月初2080萬購名門3房戶

再有名人入市豪宅。土地註冊處資料顯示，大坑名門5座高層B室，實用871方呎，3房間隔，本月初以2080萬元易手，實呎25679元。資料顯示，同座面積相同低10層B室，2018年6月曾以2420萬元售出，今次成交價較兩年前低約14%。

新買家為陳欽勉（CHAN YUM MIN JAMES），中英文名均與今年4月才正式升任房協行政總裁兼執行總幹事陳欽勉相同，料為同一人。

不過，多個豪宅屋苑錄得二手蝕讓。赤柱富豪海灣A型單號屋，實用3034方呎，5房間隔，以7000萬元易手，實呎23072元，低於市價水平。

原業主2013年以約7880萬元購入，帳面蝕約880萬元，若連同使費計實蝕約1360萬元或約17%。

富豪海灣7000萬沽 7年實蝕1360萬

另元朗爾巒迪維尼亞大道雙號洋房，實用1714方呎，3房3套間隔，今年6月初以2600萬元易手，實呎15169元。原業主英文名字以普通話拼音，料為具內地背景人士，2014年以約2754萬元購入，帳面蝕約154萬元，若連同使費計料實蝕近300萬元，蝕幅超過一成。