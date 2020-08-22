西貢蠔涌地收22份標書 區內新高

最高估值逾7億 呎價1.3萬

據悉，大部分入標者為港資發展商，包括長實（1113）、新地（0016）、新世界（0017）、信置（0083）、鷹君（0041）、嘉華（0173）、英皇（0163）、永泰（0369）、遠展（0035）、其士（0025）、佳明（1271）、建滔（0148）、華懋、建灝、東立地產等。

萊坊執行董事林浩文表示，入標數目符合預期，因西貢區的地皮供應不多，雖然疫情下豪宅物業銷售有影響，但長遠而言，相信發展商對住宅地皮仍有興趣，加上項目投資額不高，故吸引一眾中小型發展商積極入標。他又指，項目落成後可享開揚景致，預計道路擴闊工程將在項目落成前峻工，屆時西貢交通應有改善，預計項目總投資額約9億至10億元，落成後每呎以2萬元起出售。

昨日截標的西貢蠔涌住宅官地，地皮面積3.84萬方呎，指定作私人住宅用途，最高可建樓面57,524方呎。項目位於蠔涌河河邊，預計落成後可享河景及遠眺區內指標屋苑匡湖居。

值得留意，中標的發展商須自行興建及保養堤岸。綜合市場估計，該地皮估值約4.02億至7.59億元，預計每方呎樓面地價7,000至1.32萬元。