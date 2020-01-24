九龍城廣場批建兩幢850伙住宅 22年來多番申改建遭拒 區內勢變天

明報記者 甘潔瑩

九龍城廣場1993年落成，多年來先後多次易手，而各業主於22年來亦屢次向城規會申請改劃項目，如百利保（0617）1998年將項目申請改建作酒店、摩根士丹利則於2008年申改劃住宅，但每次均未能成功獲批。內地商人楊立君及余順輝2017年6月以逾50億元向「玩具大王」蔡志明購入九龍城廣場後，翌年即向城規會申請改劃850伙住宅，涉約47.8萬方呎樓面，另設584個私家車車位，當中400個車位屬公眾停車位，非住宅部分涉9.56萬方呎，因規劃署指申請人沒提及重建期間如何解決車位問題，去年遭城規會否決申請。

城規指改劃有助房屋供應

二人今年5月捲土重來，再向城規會申請改劃住宅，住宅數目與2018年方案相同，不過車位數目則由原先的584個，增加11%至647個。日前規劃署文件顯示，項目原設有公共停車場，申請人重建期間或會引起區內違泊問題，但考慮到房屋供應緊張，改劃有助紓緩問題，原則上不反對申請，昨日城規會都會規劃小組委員會終通過有關申請。現時獲批的發展方案，是項目重建為2幢31層高（包括5層地庫及1層轉換層）住宅大廈，提供850伙，住宅樓面涉約47.8萬方呎，另設647個車位，涉9.56萬方呎。

碧桂園恒地先後區內插旗

事實上，享名校網優勢的九龍城，配合明年通車的屯馬線二期，近年吸引不少發展商在區內插旗，如內房碧桂園（2007）於2017年以6.1億元，向宏輝集團（0183）購入九龍城廣場毗鄰的賈炳達道142至154號項目，並在2018年獲批建1幢23層高住宅大廈，預料可建樓面約8.19萬方呎，現正與政府磋商補地價，尚未有具體開售計劃。

另外，一向鍾情於舊樓併購的恒地（0012），區內亦有兩個舊樓併購項目，據恒地年報資料顯示，其中鄰近九龍城廣場的福佬村道67至83號，地盤面積約1.09萬方呎，恒地已購入逾80%業權，預計可建樓面約9.67萬方呎。

另一個項目則較鄰近未來港鐵宋皇臺站出入口的南角道4至22號，恒地已購入逾80%業權，其中部分地段於2018年向土地審裁處遞交強拍申請，快將完成統一業權程序，而項目可建樓面約8.65萬方呎。