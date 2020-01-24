中國去年逾500億美元虛幣移海外

Chainalysis指出，中國公民每年只能在金融機構買入最多5萬美元的外幣，過去通過投資外國房地產及其他資產以避開限制，但中國政府已嚴厲打擊這些方法，虛擬貨幣成為一個新途徑。報告又指出，相信不是全部都是資金外逃。

中國嚴打走資 虛幣成新途徑

值得注意的是，虛擬貨幣持有人正使用具爭議的穩定幣「Tether」轉移資金。穩定幣是一種數字貨幣，通常由另一項資產支持，以穩定其價值並限制波動，Tether就聲稱與美元掛鈎。去年共有價值180億美元Tether由東亞地區轉移至其他地區，但相信全是資金流出可能性低，如一部分是中國的礦工（miner）將新挖到虛擬貨幣，轉換成Tether再匯到國外交易所。

不過報告亦發現，在某些新聞事件中，Tether價格明顯升至高位，例如去年10月中國國家主席習近平曾表態支持區塊鏈技術。Chainalysis認為，去年人民幣及中美股票都在跌價，雖然大部分的Tether流出，或是東亞的虛擬貨幣交易員轉移到國際交易所，以便在虛擬貨幣價格波動時作交易，但經濟動盪亦促使資金從中國撤出。

（綜合報道）

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