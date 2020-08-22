加州法院裁司機當僱員 Uber Lyft獲准延遲執行

據《華爾街日報》報道，Uber及Lyft均在其網站威脅將會停止在加州的服務，例如Uber曾貼出關閉加州召車服務的信息，但不久後已刪除，而LyfT現已確認不再計劃在加州停止召車服務。

上訴庭延至10月底執行

加州去年通過新勞工法，要求企業將無權自訂薪酬的承包商，正式受聘為僱員，今年1月1日起生效，僱員可享有病假及其他福利，在新冠肺炎期間變得更重要。不過Uber及Lyft均認為，其是連結車手及司機的科技平台，而非交通運輸公司，因此司機並非日常業務的一部分。

現時加州的業務佔Lyft今年第二季16%的乘車量；Uber疫情前總預計量的9%，如未來將司機轉為僱員，將對仍在努力扭虧為盈的兩間公司帶來重大打擊。Uber及Lyft在上訴的法律文件中提出，需要更長時間處理事件。例如Uber指出，需要數個月時間建立一個重新分類司機的框架，包括監察其用餐及休息時間，亦需要更多員工監督日常運營，Lyft亦指缺乏必要的基礎設施。

兩公司：裁決影響靈活性

兩間公司均指出，司機轉為僱員後，需執行預定的班次，影響靈活性。Uber表示，由於要負擔管理司機的數百萬美元費用，只能僱用逾20萬名司機當中四分之一，並將乘車價格調高1.2倍。

（綜合報道）

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