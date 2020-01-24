疫情反彈 歐PMI遜英美 歐元應聲跌至1.177 美股好淡爭持

美國昨晚公布的7月成屋銷售按月大增24.7%，是2006年12月以來最大升幅，按年亦增8.7%，反映按揭利率大降後推動二手樓買賣。另外，8月份綜合PMI按月升4.4點，至54.7，重返18個月高位，表現較預期佳，顯示疫情反彈未阻礙經濟發展。美股昨晚開市早段先跌後升，至今早零時個別發展，道指及納斯達克指數皆升約0.3%，標普則沒升跌。

彭博：白宮無意禁美企境外用微信

彭博引述消息指出，白宮無意禁止美國企業在美國以外地區利用微信程式，這減低星巴克、沃爾瑪等公司不能在中國利用微信的憂慮。但到底蘋果在中國銷售的iPhone及Google的Play Store是否可下載微信，仍然未清晰。市場繼續憧憬5G新機將推動蘋果的銷售，蘋果股價昨晚再升近4%，報490美元。

拼多多收入遜預期 股價挫一成

中國內地低端電商平台拼多多公布第二季業績，出乎市場意料地獲盈利，經調整後每股盈利0.06元人民幣，遠勝市場預期每股虧蝕1.26元人民幣。但由於收入只升67%至121.9億元人民幣，較市場預期的127.7億元人民幣低，其ADR股價昨晚大跌一成。

歐元區8月綜合PMI由54.9降至51.6，差過市場預期，估計與疫情在當地反彈有關。歐股持續低走，至今早零時，德國DAX指數跌0.51%，法國CAC40指數跌0.3%，英國富時100指數跌0.19%。

據《金融時報》報道，歐元區經濟於今年首兩季歷史性收縮超過15％，經濟學家普遍預計其將在第三季強勁反彈，然而最近歐洲多個國家疫情再度反彈，導致新的檢疫要求及局部封鎖措施再度出台，或削弱市場對歐元區經濟「V形」複蘇的期望。報道引述IHS Markit經濟學家Andrew Harker表示，歐洲部分國家設立新限制措施，對當地服務業造成打擊，但他指8月歐元區公司訂單繼續增加，但增速放緩，當地公司會持續減少人手，反映潛在需求和商業信心減弱。

英8月綜合PMI見60.3 強勁復蘇

與此同時，歐洲兩個最大的經濟體的商業活動均低於預期。法國8月綜合PMI由57.3降至51.7。至於德國8月綜合PMI從57上升至60.3，反映大部分企業於該月的商業活動有所改善。

（綜合報道）

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