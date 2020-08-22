港通恒大健康持股 錄1.4億收益

中期少賺59.5%

上半年西隧車量減30%

港通上半年經營駕駛學校業務分部收入為2.23億元，按年升1.6%，分部稅前溢利按年增7.1%至6890.8萬元；經營隧道分部稅前溢利按年跌32%至2.03億元；經營電子道路收費設施分部稅前溢利為2150.8萬元，按年升68.9%。

港通控股擁有駕駛訓練學校Alpha Hero 70%權益，於上半年已授駕駛課程數量按年微升1.9%，經營收入增加 1.4%，是因為對電單車訓練課程的需求增加，及去年下半年開始營運的新觀塘駕駛學校帶來貢獻。

集團持有50%權益的西隧，於上半年的每日平均通車量減少30.3%至48,421架次。每架車輛平均收費由去年同期的76.61元增加至2020 年上半年的82.17元。西隧的市場佔有率在期間減少至約22%，新冠肺炎的第三波爆發及進一步收緊社交距離措施，將對西隧於本財年餘下期間的通車量及收入造成影響。