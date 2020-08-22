人保稅前利潤升11% 首派中期息

上半年，人保壽險的新業務價值為40.76億元，同比增長19.3%，期交首年原保險保費收入149.51億元，按年上升2.1%。不過新冠肺炎影響期交業務增長低於預期，加上縮減一次過繳交保費的業務，原保費收入按年下跌5.1%，至672.34億元。人保健康險上半年新業務價值4.83億元，按年增長41.6%，原保費收入按年上升45.7%，至221.73億元。

財險淨利潤跌22% 不派中期息

經營產險業務的子公司中國財險（2328），總保費收入為2463.04億元，按年上升4.4%，承保利潤為53.39億元，按年上升23%，稅前多賺4.3%。受稅務因素影響，淨利潤按年下跌21.7%，至131.79億元。不派中期息。

上半年財險的綜合成本率為97.3%，按年減少0.3個百分點，其中賠付率為65.3%，按年上升0.6個百分點，費用率為32%，按年下降0.9個百分點。

人保昨日績前升0.4%至2.61元，財險無升跌，收報6.28元。