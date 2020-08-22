雅居樂中期核心多賺33% 削息16.7%

合生派息大增5倍 股價漲一成

雅居樂近年積極培養非地產業務，除已分拆雅生活（3319）外，旗下雅城亦正申請上市。集團又在年中成立城市更新集團，管理層指出，一般城市更新項目周期長達5年，但雅居樂早在2017年已開展業務，故料今年已有四個項目可轉化土儲。

管理層表示，目前洽談中的城市更新項目多達100個，並已鎖定13個項目，涉及建築面積逾700 萬平方米，鎖定貨值近2400億元，未來數年希望加碼貨值至5000億元人民幣水平。主席陳卓林（圖）透露，下個最有機會分拆的屬房管業務，但時間表等暫不作預測。至於雅城分拆則按進度推進。

雅居樂：有機會分拆房管業務

而合生創展上半年的營業額大升48.7%至107.37億港元，當中有近28.4億港元來自股權投資收入，該業務投資包括於中、港、美國的上市股本證券，以及於中、港非上市股本及債務證券。集團於今年6月初公布將股權投資納為主要業務之一，其未來戰略中重要投資為高新科技、醫療科技類股權投資。

三股昨日績後齊齊走高，合生創展升10.2%，收報15.12元﹔龍光升4.8%，收報14.84元﹔雅居樂升3.74%，收報10.54元。