大行唱好 阿里巴巴先升後跌

高盛上調目標價至306元

集團上季非通用會計準則（Non-GAAP）純利按年升28%至394.74億元人民幣，大行均指表現勝預期。高盛指出，繼續看好阿里的市場定位、持續創新及強勁執行力。除了中國零售，預計集團將繼續在多個領域投資及發展，包括國際零售、金融科技等。該行將阿里未來3個財年收入預測調高1％，以反映客戶管理、阿里雲及菜鳥等多項業務的增長，並上調阿里港股12個月目標價至306元，維持在「確信買入」名單。

麥格理認為，由於中國製造業較境外更快復蘇，令海外客戶傾向在當地尋找商品，帶動阿里的國際業務有強勁增長，菜鳥等垂直業務亦有受惠，雖然國際業務或菜鳥仍處於虧損狀態，但相信這些業務的長正處於萌芽狀態。該行又指出，阿里的電商業務強勁增長，將支撐未來數個月的股價，給予阿里「跑贏大市」評級，港股目標價看328元。

彭博昨天報道，淡馬錫、Baillie Grifford & Co.及Matthews Asia等機構投資者，近期都把阿里的ADR轉成在港上市的股份，涉及十億美元計。報道指這些機構投資者轉持港股，是因為擔心中美角力將危及阿里巴巴在美國的上市地位。