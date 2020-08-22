美團次季多賺1.5倍 遠勝預期 外賣收入重拾增長 激勵成本降

明報記者 蔡穎霖

美團昨日績前股價再創新高，曾見247.4元，收報245.2元，升4.52%，成交金額逾53億元。

美團大力控制餐飲外賣業務相關開支，使分部溢利按年增65.7%至12.53億元。以2020年上半年計，美團減少向騎手支付獎勵，相關成本按年減少4.3%、交易用戶激勵亦減15%，反映配送效率提高。聯合創始人、董事長兼首席執行官王興在業績電話會議上表示，受到季節因素影響，加上天氣有利條件，減少向配送騎手支付的季節獎勵，有效降低外賣成本，未來繼續致力控制成本開支。

績前股價破頂 一周升11％

餐飲外賣次季錄得145.44億元收入，按年增加13.2%，擺脫首季的跌勢。美團表示，上季開展各種促銷活動促進餐飲外賣業務復蘇，交易金額按年升16.9%至1088億元；日均交易筆數按年增長6.9%至2450萬筆。每筆餐飲外賣訂單的平均價值按年增長9.4%。

到店、酒店及旅遊業務收入則按年下跌13.4%至45.44億元；經營溢利按年跌11.9%至18.91億元。集團指，受新冠肺炎疫情影響，消費者需要更多時間才能恢復到店消費的信心，因此到店分部復蘇速度低於餐飲外賣業務復蘇速度。

酒店訂房恢復疫情前80%水平

王興在業績會上補充，酒店業務受疫情打擊，惟目前酒店訂房量已回復至疫情前約80%水平，但長途酒店恢復速度仍未符合預期，而國內下沉市場的增速較一、二線城市快，預料集團酒店業務將持續改善，市佔率將可提升。

期內，國內酒店間夜量按年跌17%。美團表示，透過「酒店+X」計劃，增加高星級酒店的非住宿收入，相關收入貢獻按年進一步增長。

另外，新業務及其他方面，收入則按年升22.1%至56.34億元。美團早前以5億美元入股理想汽車並成為第二大股東，王興指出，投資電動車屬長期投資決定，加上公司的外賣業務流動性高，相信未來兩者可以產生協同效應，有信心是一項良好投資。