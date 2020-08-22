彭博：螞蟻集團最快10月中港上市

擬籌2340億 規模超沙特阿美

根據上月報道，螞蟻集團傳出初步上市估值為1.56萬億元，最終估值則進一步提高。而公司於2018年進行C輪融資中的估值則為1.17萬億元。彭博報道引述消息人士稱，本次螞蟻集團於中港上市最多集資300億美元（約為2340億元），將超越沙特阿美的294億美元紀錄。

農夫山泉下周初招股

綜合市場消息，內地飲料巨頭農夫山泉或於下周初招股，本地券商均已為該股預留孖展額度，本報查詢6間券商，其中耀才預留300億元孖展，並稱本次未有特地加碼額度；輝立則預留200億元孖展。大華繼顯預留200億元，同時推新客優惠，認購額25萬元以下零息。此外，英皇預留150億元孖展，其中20億元為預定。信誠預留140億元孖展。凱基預留100億元。內媒此前引述消息報道稱，農夫山泉計劃於9月4日掛牌，預計發行不超過13.8億外資股，最多集資10億美元（約為78億港元）。