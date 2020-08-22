證監凍結5帳戶1110萬資產

涉4月底「造市」活動

通知書顯示，證監會凍結加多利證券4個帳戶，涉及資產約1068.4萬元。其中3個帳戶，截至今年5月29日的現金結餘分別為87.4萬元、50.8萬元及364.2萬元，遭到凍結全部資產。另有一個帳戶，有565.2萬元現金及價值400.5萬元的證券，當局凍結其中566萬元資產。

此外，證監會凍結中財一個帳戶，該帳戶涉及結欠現金48.05萬元，及價值118萬元的證券，當局凍結其中42.3萬元資產。通知書顯示，涉及的兩家券商不可處理或轉移任何被凍結的資產。若要作出指示，則須通知證監會。

旗下帳戶遭到凍結的兩券商中，加多利證券屬加多利集團（Gary Cheng Group）旗下，由鄭發丁創立，持有1號牌、4號牌。中財證券為內地企業中財招商投資集團旗下，持有1號牌。

本報早前報道，今年4月底曾有多隻股份遭洗倉。包括半新股常達控股（1433）、新加坡承包商守益控股（2227）、GEM板仙股新威斯頓（8242）等。