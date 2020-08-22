政府研寬限聚令 餐飲股做好

昨晚美股開市報捷，但恒指夜期仍一度失守二萬五，截至晚上11時報25,060點，低水54點。

澳門入境旅客按月飈2.3倍 濠賭股急漲

恒生科技指數微升1點，報7168點。國指升0.56%至10212點。當局預計會先恢復食肆晚市堂食，帶動本地餐飲股普遍上升（見表）。太興漲4.1%；大快活及大家樂分別升逾2%，翠華（1314）升1.64%；稻香（0573）及敘福樓（1978）則跌1.12%。澳門早前陸續放寬通關要求，當地7月入境旅客按月增2.3倍，濠賭股昨全線急漲。金沙中國（1928）升6.54%，為升幅最大的恒指成分股；銀娛（0027）亦升6.22%；澳博（0880）及永利澳門（1128）分別升7.28%及4.65%。

市建局延長轄下包括住宅和商舖租戶的租金寬減措施，本地地產及收租股續漲。九置（1997）昨升3.68%；恒地（0012）升2.85%；恒隆地產（0101）及領展（0823）亦升逾1.9%。科網股方面，美團（3690）績前升4.52%；騰訊（0700）亦升1.97%；京東（9618）再破頂升2.8%。手機設備股疲軟，瑞聲（2018）及舜宇光學（2382）分別跌2%及1.59%。

疫情難料 專家籲吸科網股

致富證券研究部經理莊志豪表示，隨着本地新冠肺炎確診數字逐漸回落，加上政府擬放寬限制措施，有關消息正提前刺激本地股，但他認為，疫情不確定性大，相關股份仍有向下風險，估計恒指短期或將在24,200點至25,500點區間上落。他建議，可留意已公布業績及風險相對較低的科網股，如京東、網易（9999）等。