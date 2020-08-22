總商會：近半中小企憂撐不到半年 最大挑戰國際制裁 百分百擔保最無用

明報記者 陳子凌

總商會回覆，會方所做的調查，結果向來都會知會政府，總商會亦將於下月向政府提呈對施政報告的建議及跟進。

冀政府持續抗疫改善醫療

是次調查於8月11日至15日進行，受訪企業有231家，其中25%來自專業及商業服務業；15%為進出口及批發；11%為金融服務業；製造業佔9%（見圖）。另外59%的受訪公司為僱員人數少於50人的中小企。調查結果顯示，有42%、即97家中小企，以及24%、即55家大型企業表示，如政府再沒新一輪紓困措施，疫情衝擊下將挺不過6個月。

受訪企業亦一致認為，政府應着墨於「持續抗疫及改善醫療系統」，其次為「提供財政支援以復蘇經濟」和「改善政府管治及維持安全營商環境」。另一方面，中小企認為目前面對的最重要挑戰是外國制裁的不確定因素，其嚴重程度更甚於公司周轉不靈，雖然大型企業更關注商業伙伴出現財務困難的問題，但外國制裁也是第二重要。

制裁措施未明朗 買家落單保守

就受訪會員對制裁的擔憂，總商會表示，儘管近期的制裁措施對香港宏觀經濟不會帶來太大影響，但個別公司或會承受較大衝擊。美國會採取哪些進一步措施所帶來的不確定將損害營商信心，在情况未明朗前，難免令企業對投資卻步。

中小型企業聯合會榮譽主席劉達邦亦稱，目前美國的制裁措施，帶來的直接影響未算大，但已增加廠商與美國買家的心理壓力：「不知何時再出招和出什麼招」，這種不明朗的顧慮也影響到落單情緒，美國買家或只落小量單，其間尋覓其他可取代香港廠商的海外供應商，以防萬一，在未知的恐懼當中，港商最擔心的是進一步去到金融制裁，例如禁止美元結算。

麥萃才：禁美元結算 兩敗俱傷

浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才亦相信，美國最有力的制裁措施是限制香港銀行進行美元結算。他指出，過往美國採用此措施主要針對伊朗、朝鮮，這些國家在全球使用美元佔比不高，但港元是世界第九大交易貨幣，香港亦是全球第三大外匯交易中心，而且四大內銀及匯控（0005）是全球擁有最多資產的十大銀行之一，若限制有關銀行美元交易，變相削弱美元在國際間的應用能力。