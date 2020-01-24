香島2房925萬沽 3年半實蝕43萬

美聯分行助理區域經理冼晉毅表示，香島2座中層E室，實用面積485方呎，屬2房間隔，設開放式廚房。原業主最初叫價990萬元，議價後，減價65萬元或6%，最終以925萬元成交，實呎約19,072元。原業主2017年2月以916.1萬元一手購入，持貨約3年半，帳面賺8.9萬元或1%，惟連同入市稅項涉34萬元及經紀佣金計，估計實蝕約43萬元或約4%。

朗8三房千萬元沽

持貨4年近平手離場

市場消息亦指，元朗朗屏8號5座高層G室，實用面積719方呎，屬3房1套連儲物室間隔，新近以1000萬元成交，實呎13,908元，成交價為屋苑今年罕有的千萬元成交；原業主2016年以929萬元購入，持貨4年，帳面獲利71萬元或8%，料連同使費計屬近平手離場。

匯景2房再失守800萬關

另外，藍田匯景花園錄得一宗低市價成交。市場消息指，匯景花園4座中層C室，實用面積537方呎，屬2房間隔，新近以785萬元成交，折合實呎14,618元，為屋苑2房近月再失守800萬元成交，低市價約5%。原業主2006年底以213萬元購入，持貨近14年，帳面賺572萬元或2.7倍。

弦海不足200呎 月租8500元

租務市場方面，主打迷你戶的屯門單幢盤弦海，近日起陸續收樓，新近錄得有不足200方呎的開放式戶，以8500元租出。美聯高級營業經理葉桂源表示，弦海自上月起已錄得4宗預租成交，月租介乎8000至9000元。隨著屋苑收樓，最新再添1宗租務成交。單位為高層C室，實用面積196方呎，屬開放式間隔，連開放式廚房及露台，以8500元獲租客承接，實用呎租約43元。單位業主去年4月以356萬元購入，租金回報約2.9厘。