經濟

香港地產

會德豐今年不足8個月賣樓破百億

【明報專訊】雖然今年以來本港經濟一直受新冠疫情打擊、加上香港處於中美兩國角力的風眼，但新盤銷情未受太大影響，其中會德豐今年憑開售將軍澳日出康城OCEAN MARINI、藍田KOKO HILLS等新盤，加上系內餘貨，銷售總額已突破100億元、期內累售單位涉約900伙。

會德豐去年全年在港累售約2000伙、套現約230億元，緊隨同期累售約3000伙、套現約380億元的新地（0016），為去年賣樓王亞軍。至於會德豐旗下最新樓盤成交，來自屯門掃管笏NAPA，透過招標售出6座10樓A室（連車位），屬4房雙套連平台及天台特色戶，實用面積1354方呎，成交價2665.2萬元、實呎19,684元。會德豐同時加推NAPA兩伙特色戶，連同啟德OASIS KAI TAK、將軍澳MONTEREY，下周一（24日）共推7伙招標。

緹山不足一周連沽3伙

綜合市場資訊，截至昨日，新盤市場本月首20日錄逾600宗成交；當中嘉里（0683）九龍半山龍駒道緹山，昨售出2座6樓B室，實用面積1699方呎，屬3房連套房間隔，成交價8500萬元（連車位），實呎5萬元。嘉里發展執行董事朱葉培指，緹山不足一周連錄3宗分層戶成交，反映市場對分層豪宅需求甚殷；緹山去年推出至今累售11伙、套現總額約21.5億元。

另新地（0016）將軍澳海天晉，透過發價單形式以865.72萬元，售出7A座8樓H室，屬實用面積450方呎2房戶，實呎19,238元；新地早前將單位定價調高至1068.8萬元（提供最高19%直減折扣、而買家今次也盡享全部折扣），相對2016年8月首次開價的定價662.2萬元，加幅達61%。

帝御．金灣第三輪今日截票

至於累售近370伙成本月熱盤、香港小輪（0050）及帝國合作的屯門青山公路帝御．金灣，明日第三輪推售的168伙（折實平均約14,813元），項目今日截票。

負責銷售的恒基物業營業（一）部總經理林達民指，項目累收約1.1萬票（逾九成屬向隅客重新入票），超額認購64倍。林續指，帝御．金灣20餘伙特色戶，包括實用面積918至1267方呎的頂層連平台和天台特色大戶、及連地下花園「綠意金灣」，擬下周招標。

相關字詞﹕帝御．金灣 海天晉 緹山 會德豐 新冠疫情

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