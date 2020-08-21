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貿易公司續租鐵路大廈 月租低過6年前

【明報專訊】商廈租金持續回落，部分業主願意大幅劈租留住租客。市場消息指，尖沙嘴鐵路大廈建築面積約1.08萬方呎寫字樓單位，近月以25萬元由玩具貿易公司續租，呎租23元，租期由今年6月至2023年5月。

25萬租逾萬呎 呎租23元

是次租約較對上租約，即2017年所簽訂的27萬元租金回落2萬元或8%，甚至比再對上於2014年續約的租金26.5萬元還要略低約2%。據了解，該公司於1999年已開始承租上址，當時月租僅11萬元。

另外，仲量聯行最新發表的研究報告指，本港甲級寫字樓今年7月份新租賃成交按月下跌14%，為連續第12個月錄得負吸納量，涉及面積達277,100方呎。

報告同時指出，中環寫字樓7月錄得約2.92萬方呎負吸納量，空置率升至5.7%，截至7月底，招頂租樓面已佔區內甲級寫字樓總存量2.1%，為2011年1月以來首次超過2%。

仲量聯行：中環商廈招頂租樓面9年高

租金跌勢則有放緩跡象，7月份整體甲級寫字樓租金按月下跌0.9%，跌幅為今年2月以來首次少於1%。其中，中環寫字樓租金按月回落0.7%，跌幅為各區最少；至於尖沙嘴區空置率則達8.4%，為九龍東以外空置率最高地區，租金亦按月下跌1.5%，跌幅為各區最多。

相關字詞﹕仲量聯行 鐵路大廈 商廈減租

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