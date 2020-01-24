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減辣後荃灣地舖不足4年蝕470萬沽 投資者李根興：業主「等唔切」 料舖市血流成河

【明報專訊】雖然金管局自昨日起放寬非住宅物業的按揭成數上限至五成，業界普遍認為措施恰當，可惜暫未見成效，其中因疫情而受到打擊的零售商舖，再錄蝕讓成交，一周內更連環錄最少6宗商舖蝕讓個案。有個別舖位投資者更明言，措施雖然有望短期帶動工商物業成交，惟部分業主或「等唔切」，仍會蝕讓沽貨，預期舖市會「血流成河」。

明報記者 甘潔瑩

荃灣舊式市集鱟地坊、屬人流不俗的地段，新近錄商舖蝕讓成交。市場消息指，鱟地坊80至84號華成樓B座地下B1舖，商舖面積約1000方呎，原業主早前以2800萬元連租約放售，據悉原業主急賣舖套現，願意蝕讓沽貨，近日減價至520萬元或19%、以2280萬元易手，呎價2.28萬元，成交價較市價低約一成。

據悉商舖曾租予759雲吞麵店，2012年時月租曾高見11.5萬元，而現時商舖由「山西印象」山西手工麵店租用，月租8萬元，租金較高峰時回落30%，租期至明年4月，即新買家可享租金回報4.2厘。原業主2016年12月2750萬元購入商舖，持貨不足4年，帳面蝕讓470萬元或17%離場。

一周6地舖連環蝕讓

上潤中心實蝕32%最傷

舖位投資者、盛滙商舖基金創辦人李根興指，過去一周市場接連錄得最少6宗蝕讓個案，帳面蝕讓介乎188萬至1700萬元不等，金管局日前公布減辣，為舖市起正面作用，預計短期交投會轉趨活躍，但部分業主或「等唔切」，仍會蝕讓沽貨，最終舖市料會「血流成河」。

過去一周6宗地舖蝕讓個案中，以炮台山英皇道上潤中心地下G2號舖蝕幅最大，商舖面積1220方呎，上月底以4800萬元易手，呎價3.93萬元。商舖過去由證券公司租用，早前約滿棄租。原業主2012年11月以6500萬元購入，持貨近8年，帳面蝕讓1700萬元或26%，若計入印花稅276.25萬元、佣金及交易雜費等，估計實際蝕讓逾2089萬元或32%。

西環舖劈價500萬易手

低市價一成

此外，放寬非住宅物業按揭後亦有商舖大幅劈價沽貨個案。市場消息指，西環皇后大道西420至424號冠華大廈地下B舖，面積1300方呎，連入則閣樓約600方呎，原業主早前以2500萬元連租約放售，業主近日願減價500萬元或20%至2000萬元沽出，成交價低市價約一成，折實呎價約1.05萬元。

商舖現由米芝蓮餐廳、主打湖南菜的書湘門第租用，月租原為5.75萬元，租期至2022年7月，惟原業主因應政府禁晚市堂食措施，短期調減月租至5萬元，即新買家現享租金回報最少約3厘。原業主2011年5月以1600萬元購入商舖，持貨9年，帳面獲利400萬元或25%。

相關字詞﹕商舖蝕讓成交 李根興 非住宅物業 放寬按揭

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