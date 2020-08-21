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曼城樓價仍低於英國平均水平 近車站新盤25萬英鎊入場

【明報專訊】近日不少持有英國國民海外護照（BNO）的港人正考慮移民到英國，如果考慮生活在倫敦，不但生活節奏急速，消費水平亦高於該國其他城市。曼徹斯特為英格蘭西北部城市，亦是2014年英格蘭北部振興計劃之中其中一個主要城市。英國房地產資深投資專家Anthony Jurenko表示，交通地段是該區的一個賣點，當地可以直飛全球多個國家或城市，如8小時可以前往美國紐約、不足2小時亦可前往德國法蘭克福及法國巴黎。目前當地正迅速發展，適合港人到當地工作，亦可從中發掘樓市投資機會。

Anthony Jurenko續指，在過去10年，英國政府投資逾82億英鎊發展當地基建，包括機場、高速鐵路及市內地下鐵。目前當地機場可以前往255個國家及城市，每年載客量約2200萬人次。另外現時已經有英國高鐵二號項目（HS2）發展藍圖，鐵路總長為530公里，最高時速可達到每小時360公里。若鐵路正式投入服務，前往倫敦僅須67分鐘，較目前127分鐘快近一倍；前往伯明翰亦只須40分鐘。有關當局指，項目將於2022年動工，2026年部分通車，預期最遲於2033年完成，料該計劃總投資額為560億英鎊，並為勞動市場創造5.5萬個就業職位。

知名企業進駐 帶動住屋需求

他解釋，在英國政府的北部振興計劃推動下，有不少當地上市企業在曼徹斯特設立分部，當中包括英國廣播公司（BBC）已進駐英國媒體城（Media City），市場曾有聲音預期，曼徹斯特有可能逐漸取代倫敦媒體中心的地位。另外，匯豐（HSBC）、畢馬威（KPMG）、德勤（Deloitte）等亦已在此設立分行，在2019年，就有超過1萬人次由倫敦遷移到曼徹斯特，可見該區發展迅速，樓市升值潛力可見一斑。

根據英國國家土地註冊處的數據顯示，過去曼徹斯特的樓價平穩上升，平均樓價由2017年初的16萬英鎊，上升至今年4月的17.7萬英鎊。截至今年4月，首都倫敦的平均樓價為48萬英鎊，全國平均樓價為23.4萬英鎊，可見曼徹斯特樓市仍處於低水平。

平均租金回報高達6厘

如港人有意舉家移民到當地，教育方面當地有三間知名頂級學府，包括曼彻斯特大學、曼徹斯特都會大學、索爾福德大學。就以曼徹斯特大學為例，該學府在全英國排行第四，如成為當地國民，本地學生平均學費為每年9250英鎊（約9.4萬港元），國際學生每年學費為2.1萬英鎊。不過由於是知名學府，因此費用會相對昂貴，而實際收費亦視乎所就讀的科目。

Anthony Jurenko表示，目前曼徹斯特的平均租金回報平均高達6厘，租戶大多數是專業人士如會計師、醫生、律師、護士及教師等。他們普遍渴望居住在較優越的地理環境，如商業中心Deansgate Castlefield車站、英國高鐵二號主要車站Manchester Piccadilly。Piccadilly車站在未來只需1小時就能前往倫敦，如前往曼徹斯特機場亦只需大約18分鐘車程。該區鄰近北區 (Northern Quarter)，是曼徹斯特的蘇豪區，聚集不少富特色的服裝店、咖啡室及酒吧，瀰漫一片文藝、復古氛圍，因此吸引不少年輕人聚集。無論是投資抑或自住都可考慮附近的Oxygen Tower，不僅鄰近車站，附近亦有大型購物中心，入場費由36萬英鎊起。

至於 Deansgate車站附近樓盤Axis Tower在今年第一季落成，最低入場費由25萬英鎊起，該樓盤的優勢是鄰近兩所知名大學，僅15分鐘已可步行至學校，投資者可用作出租給大學生，而在附近的學生宿舍現時每周租金由180至250英鎊。他補充，港人如移居到當地，毋須憂慮不適應新環境，因當地有全歐洲第三大的唐人街，聚集不少港人，更開設了港式茶餐廳，形成一個港人小社區。

明報記者 黃清瑤

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