湯文亮：及時雨和好天遮

放寬住宅按揭成數 效果或更佳

星期三金管局突然放寬工商物業按揭成數，由四成增至五成，有記者問如何形容今次行動，我話「及時雨」。老實說，社運以及疫情影響香港超過一年，不少做生意的人已經捱唔住，但又不代表他們沒有錢，事實上不少生意人都有很多物業，但受制於金管局的逆周期措施，他們不能夠動用物業的淨值來挽救生意，除非他們將物業賣走，雖然有，但為數不多。

反而有很多人選擇結束生意，即使政府推出什麼救市基金都無用，失業率仍然上升。其實，救市是要群策群力，一定要政府與生意人合作才有成效，「救市基金」只不過是吊命藥，吊得一時唔吊得一世，放寬工商物業按揭成數是一個好辦法，但不足夠。政府應考慮放寬商業性質的住宅物業按揭成數，因為有很多生意人沒持有工商物業，他們賺到錢就買住宅收租，放寬那一類型住宅物業按揭成數，效果可能會更佳。不過無論如何，政府行出第一步，值得掌聲鼓勵。

不放寬限聚令 大家終會被陰乾

有人擔心金管局放寬工商物業按揭，令到工商物業價格和租金急升，我話少擔心，銀行外號「好天遮」，金管局放寬按揭成數，銀行就會為自身安全考慮，自動降低物業估值，經調整後，業主未必可以借足一成，或者可以多借3%至5%，但仍然可以解燃眉之急。

現在的問題並不是放寬多少按揭成數，而是香港幾時可以放寬限聚令，甚至解封出入境管制措施，如果一日不放寬有關措施，放寬幾多按揭成數都是沒用，終有一日大家都會被陰乾。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]