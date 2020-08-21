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譚新強：1984過時 疫情世界需要Big Brother

【明報專訊】George Orwell在1948年完成他最後一本小說《Nineteen Eighty-Four: A Novel》，被視為一本「dystopia」（反烏托邦）經典。這本巨著固然有警世作用，但到了今天，「1984」、「Big Brother」等詞彙，已淪為西方傳媒和政客，攻擊任何他們不認同的國家，或落後他人資訊科技的最懶惰、最模糊、最不負責任，但最有效、最無法辯論的標準抹黑和妖魔化工具。

《1984》是在1948年完成的，傳說中，Orwell故意把4和8掉轉，把故事背景年代放在他覺得很遙遠，36年後的1984年。故事講述一個經多年戰亂，貧窮悲慘的世界。世界分割為三個版圖巨大的國家，包括：1）Oceania，以倫敦為首都，版圖主要覆蓋南北美洲、澳洲和南非等地方，即大概昔日大英帝國；2）Eurasia，歐亞大陸，即大約前蘇聯加西歐；3）Eastasia，版圖包括中國、日本和其他東南亞地區。書內這3個帝國爭鬥不停，且敵友關係隨時改變，亦仍在爭奪各國邊際上的一些城市，其中一個竟是香港！書中更預測「mass surveillance」（群眾監察）愈來愈厲害，但不少人仍想反抗。

轉眼1984至今又已36年，1984不再是未來，已在歷史倒後鏡內逐漸遠去。不可不佩服Orwell有點遠見，在二戰後不久即可看出未來數十年的地緣政治變化，跟今天局勢有點接近，當然並非完全正確。西歐從未墮入鐵幕軌迹，蘇聯反而解體。東亞方面，中國確已崛起，但並無吞併任何國家的野心。西方仍想搞亂香港，但中央已逐漸把情况穩定下來。表面美英並沒有行使「Ingsoc」（英式社會主義），亦口頭上尊重私隱權和各種自由。但事實上，西方近月採用的極端經濟政策，已遠比社會主義更左。隨着互聯網、移動通訊和AI等科技急速發展，書內「telescreen」雙向監察技術，早已成真。經2013年Edward Snowden（斯諾登）的「良心爆料」，大家亦早已知道任何人，包括外國領導人如德國總理Merkel（默克爾）的通訊，都隨時被美國間諜機構監控。私隱權只是個假象，近日對中國TikTok和微信的各種指控，更只是個雙重標準，無人相信的笑話。

嘗試客觀點來分析現今確以資訊科技為主導的美國、中國和其他社會，是否真的是《1984》書內的悲慘世界？二戰至今，雖有無數中小戰爭，但幸而並未再出現世界大戰，我們都活在以核武阻嚇力維持的不穩定和平中。幸而世界大致和平，加上科技突飛猛進，全球大部分人的生活都有明顯進步，二戰後至今全球人口大增了3倍多。

中國40年和平發展 人民活得快樂

中國成就尤其突出，經歷過百年外憂內患，從1978起終逐漸穩定下來，開始40年的和平發展。中國仍是個發展中國家，但人民溫飽的基本問題已解決，平均壽命更已到發達國家水平。所以不可繼續戴上西方的有色眼鏡來看中國，中國人民親身感受到過去40年奇蹟般的生活改善，他們絕對有理由活得快樂，對個人和國家未來充滿希望，和繼續支持政府和愛國。哈佛大規模長期中國民調，發現政府的支持率高達90%以上，絕非意外，從前其他外國獨立機構如George Washington University和公關公司Edelman的類似民調 ，結論都接近，人民對政府的信任度超過75%，遠比美、日、英等其他國家高。

一半美國人民生活在過去40年沒有進步，但另一半則愈來愈富有。美國房屋平均面積在過去50年，由1600平方呎增至近2700平方呎，每1000人的汽車數量亦由500增至近900！美國平均每人每年的CO2排放量約17.75噸。中國汽車總數目和碳排放總量都已超越美國，但中國人均CO2排放量仍只約美國人的三分之一。

世上沒有免費午餐，一切發展如建造城市，以及航空旅遊等享受，都是由地球來「埋單」的。發展城市需要開發土地，破壞自然生態。現代生活的電力化，以及人人嚮往的自由旅遊，更需要大量化石能源（需要再生能源加速發展），直接加劇氣候變化。

多年來不少科幻小說家都在預測氣候和生態環境變化的不良後果，包括全球暖化導致更極端氣候現象，愈來愈頻密的超級風暴，海洋水溫上升，減低吸碳能力，南北極融化，海洋水位上升，淹沒沿岸城市等災難，最後導致大量動植物品種的消失！

病毒頻現 跟環境氣候變化有關

這些都是人類面臨的重大共同挑戰，但不少無知的人，包括國家領袖如美國總統特朗普和巴西總統博索納羅（Jair Bolsonaro）等，仍不相信氣候和環境變化，或錯誤以為這是遙遠的事，暫時今天人類仍可繼續任性地消耗地球有限寶貴資源。尤其被白種人「發現」了只500多年的美洲「新世界」，人口密度遠比「舊世界」低，可開發的資源亦更多，美國人感覺自由，更認為其他人無權過問他們的生活模式，所以索性退出《巴黎氣候協議》！

但人算不如天算，氣候和環境變化製造出來的第一個超級挑戰，竟非紐約被淹沒或全球過熱導致失收和饑荒，而是由體積只0.1微米的COVID病毒所引起的一場大流行，至今感染人數超過2200萬人，死亡人數近80萬，最厲害是導致人類史上從未見過，已超過半年的世界交通、經濟和生活大停頓！毋須爭拗COVID來源地，更重要的是冠狀病毒已非首次出現，早前已有SARS和MERS，愈來愈頻密的出現肯定跟環境和氣候變化有關。

半年前我提出一個新觀點，從整個地球生態環境來看，人類不要太過驕傲，可能我們才是「病毒」，感染地球發燒了，可能反而COVID是地球派來對付「人類病毒」的抗體！這個忠於地球，但「出賣人類」的理論，已有不少客觀證據。

全球航空班次減少了八成至九成，陸上交通量亦下跌不少，碳排放大減。Mother Nature的恢復能力不錯，連最污染的印度、巴基斯坦和一些中國城市，近期空氣質素都大有改善。香港的藍天白雲20年來罕見，連維港都變藍了！

今次大流行，已不止是一個給予人類的警告，其實已是一個非常有效阻慢人類破壞地球的武器！原來不用等到全球人口過多，生活環境非常擁擠、糧食短缺，空氣更差等情况出現，人類才需放緩發展。經全球交通系統，病毒已迅速傳播到幾乎全球每個角落，即使人口疏落的美國州份如蒙大拿和阿拉斯加，都成為疫情熱點，社會被迫停頓！

COVID大流行可能已為人類發展定下一個「semi-hard limit」（半硬性限制）。正確一點來說，不是說完全不可繼續發展，而是要適應和改變發展方向。更subtle（微妙）但非常重要的另一點是連所謂「自由」、「民主」、「私隱權」和「國家主義」等模糊概念，亦必須調整得更清晰和更科學化。

標指再創新高 反映市場樂觀

有人可能以為我杞人憂天，疫情必將很快消失，疫苗即將研發成功，最遲明年必可回復「正常」，可「報復式」環遊世界！最佳證明是美股標普指數，如不樂觀，怎可再創歷史新高！

非常渴望童話式美好結局，我也極渴望自由自在到處旅遊！標指創新高我也高興，但在Robinhood年代，炒股已成為類似《Fortnite》的另一個遊戲，疫情下財富的意義亦已變得愈來愈抽象。

美國傳染病專家Dr. Fauci說，今次COVID大流行是一場「完美風暴」。COVID傳染度超高，R0高達5以上，近日馬來西亞發現基因變異，傳染度或再升10倍，太恐怖了！全球測試大幅增加，治療方法不停改善，但CFR死亡率仍徘徊在3%以上，估計IFR約1%，即最少仍是豬流感的10至30倍。我曾指出COVID的死亡率極尷尬，如低如豬流感的0.03%，大概可置之不理，如高如伊波拉和禽流感的35%以上，那麼根本沒有選擇，只可保命為先。但COVID的平均CFR雖約3%，但病情的presentation（症狀）非常濶，不同年齡、健康狀况和其他未知因數，可出現截然不同嚴重度的病情，由毫無徵狀的帶菌者，到輕微呼吸道感染，到嚴重肺炎和死亡、中風和影響腦功能的情况都有，非常棘手。尷尬死亡率乘以高傳染度，就變成一個所有國家必須面對的天大難題。

專家亦預計COVID將成為長期存在的風土病，只望病毒殺傷力逐漸轉弱，和愈來愈多人產生抗體。Dr. Fauci對疫苗的期望有限，估計有效率只約50%至60%，跟流感針相若，但有效期可能更短，只數個月。對很多人來說，此水平的疫苗，即使打了，仍未必夠膽四處旅遊。

不同國家對處理疫情有不同看法。最愚蠢的說法是因COVID而死的只80萬，遠少於1918年大流行估計死的5000萬至1億人，根本不值得停頓經濟！這說法有兩個嚴重問題，首先如過去半年世界沒有停下來減慢傳播，至今死亡人數必已經是數百萬甚至上千萬。另外，現代醫學昌明，資訊發達，當然比百年前更珍惜生命，怎可能甚麼也不做！

自由、私隱權，甚至民主都是有條件和限制的。每個人當然應享有某程度的言論和行動自由，但前設是不可影響其他人的健康、人身安全和相同權利。例如很多美國人以自由為藉口，拒絕戴口罩，是極度自私的行為。全球不少國家，都已立法強迫戴口罩，因為所謂個人自由，可嚴重影響公共健康！

放大到一個國家層面，譬如某個國家，所謂民主地決定採取反科學的群體免疫政策，例如瑞典、巴西和更混亂的美國，他們的自私但錯誤決定，除會害死自己國民，亦可經旅客和貨運等途徑，把病毒傳播到世界各地！我不認為最近發現巴西凍肉含COVID病毒是純意外，絕對跟巴西無意抗疫有關。

多國料續嚴控旅遊限制

未來數年旅遊將是個大考驗。理論上如一些國家的感染率差不多（例如歐盟），實毋須封關。但政治上行不通，每個國家都有責任阻止任何外國威脅入侵，包括病毒、罪犯和恐怖分子等。我預計絕大部分國家，即使疫情稍有退減，仍不會恢復完全自由旅遊，很多國家將嚴控入境人數，大部分免簽證安排都將被取消，相反極可能在入境前後都要求健康測試。

還有一點，未來所有國家都必提高警覺，很多防疫措施，包括要求社交距離和戴口罩，旅遊限制，WFH和上學等，都將變作（半）永久安排，更需為未來出現新疫症作準備（必然）。所有國家也需改變發展計劃，尤其興建機場，拓展航空和旅遊業等。

隨着5G、IoT和AI等技術發展，不少國家或將長期要求遊客（甚至國民）在手機上安裝所謂「健康碼」，或更有效的穿戴式「健康鈪」，有助監測個人健康和整個社會的疫情發展。據說下一代的Apple Watch，已將有測體溫功能，我期待未來可加設快速測試各種病毒功能！

科技防疫 自由私隱需取捨

不少人又拿出《1984》來嚇人，政府將侵犯私隱權，收集個人DNA資料，監察行蹤等。但在大流行的真實威脅下，政府有責任保護人民生命、健康和權利，此考慮凌駕所謂個人私隱權。「自由」和「私隱」變成一個取捨，如看重私隱，譬如不願戴健康鈪，或會被某些國家拒絕入境，或需要隔離。但如同意穿戴，反而可「較自由」行動和免隔離。

我的願景永遠一樣。如要有效應付大流行、氣候變化和核武等威脅全人類挑戰，實需要美、中和其他國家衷誠合作，以科學為本，共同找出最有效和合理的解決方法。很多已過時的政治和經濟概念，都需要update和改變。

不要再被《1984》的洗腦式膚淺口號愚弄和嚇倒。能實時掌握疫情、經濟、氣候和社會安全等重要信息，善用科技服務人民的「Big Brother」，並非一個反烏托邦的寫照。這是個實事求是，願意承擔責任，理性應付問題的現代政府。

（中環資產持有騰訊及Apple的財務權益）

中環資產投資行政總裁

[譚新強 中環新譚]

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