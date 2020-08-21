周顯：細價股市場 開始現浮力

這固然是由於他的確好勁，有神奇的能力，但這當然亦是市况有點兒復蘇，皆因大市不順，沒有散戶加入，就算是神仙，也變不出花樣來。

沒散戶加入 神仙也變不出花樣

傳媒報道，由於內地客消失，斷了資金鏈，傳銷商要盡地一煲，不理限聚令，搞了百人群聚……其中還有少女泳衣遊艇party，以作招徠。但有的上線也已開始資金斷裂，有爆煲的可能。

話時話，我有不少好朋友，都是銷售奇才，例如我的拍檔潘啟才，便是一代高手，由他教授的財技班，已經不知開了多少班，就是在疫情之下，也照樣開到爆滿，這當不是幸致，而是不斷努力的成果。

由於他的財技班的生意太好，因此我的「炒股密碼課程」也只能壽終正寢，已經沒搞好幾年了。說到底，傳銷賣的不是產品，而是賺錢機會，雖然賺錢快，但畢竟有「鑊氣」，遲早會爆煲。真正的銷售高手，不用靠傳銷，單靠賣貨品已能賺大錢，這才算是高手。當年，有人靠着賣當時的新產品強力吸塵機，一年吸金幾億元，至今仍然是銷售界的偶像級神話！

[周顯 投資二三事]