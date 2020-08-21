盧楚仁：儲局會議紀錄無新意 美匯補沽倉急彈

交易員早預期聯儲局的會議紀錄仍會放鴿，故在會議紀錄公布前做淡美元，在會議紀錄一如預期下便散水，即Buy on rumor sell on fact。另一說法也對的，因會議紀錄顯示委員們沒有支持為美債收益率設定上限或目標，此舉令支持極端鴿派的人士極為失望，甚至認為聯儲局的鴿派貨幣政策已去到盡頭，故在這些人眼中今次的會議紀錄釋放的不是鴿派，反而是鷹派的信號。

美匯91.9有強大支持

局方為了刻意將貨幣政策包裝成超鴿派，來名正言順推行超寬鬆的貨幣政策，故會議紀錄中繼續強調經濟前景悲觀，所以納指和標指在再創紀錄新高之後，受到聯儲局悲觀的言論影響而倒跌。在美股與匯背馳影響下，美匯出現報復式反彈。

突如其來的大額空頭回補，令匯市開始討論，美匯是否已經見底回升？當然亦有指美元只是短線反彈，反彈過後仍會下跌。我認為美匯再跌的空間不多，估計91.90水平有強大支持。在後市焦點方面，要留意Jackson Hole央行年會，看鮑威爾在鴿派的貨幣政策上有沒有新意，若果仍是沒有新意及又再次發出對經濟悲觀言論的話，那麼對美元進一步反彈有一定幫助。技術分析層面，美匯近期在94水平均出現三次拋售，假若有利好消息成功令美匯向上突破94的話，那麼美匯指數的形勢便大為樂觀，所以大家不妨可參考這個水平作為一個後市分析的準則。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]