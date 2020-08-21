經濟
盧楚仁 金匯商情

投資策略

盧楚仁：儲局會議紀錄無新意 美匯補沽倉急彈

【明報專訊】聯儲局會議紀錄顯示幾名委員均表示需要進一步採取寬鬆的貨幣政策，以應對經濟衰退。但交易員卻不領情，反而認為今次聯儲局會議紀錄無新意，繼而將超賣的美元補倉，令美元在補倉盤帶動下全面上升。

交易員早預期聯儲局的會議紀錄仍會放鴿，故在會議紀錄公布前做淡美元，在會議紀錄一如預期下便散水，即Buy on rumor sell on fact。另一說法也對的，因會議紀錄顯示委員們沒有支持為美債收益率設定上限或目標，此舉令支持極端鴿派的人士極為失望，甚至認為聯儲局的鴿派貨幣政策已去到盡頭，故在這些人眼中今次的會議紀錄釋放的不是鴿派，反而是鷹派的信號。

美匯91.9有強大支持

局方為了刻意將貨幣政策包裝成超鴿派，來名正言順推行超寬鬆的貨幣政策，故會議紀錄中繼續強調經濟前景悲觀，所以納指和標指在再創紀錄新高之後，受到聯儲局悲觀的言論影響而倒跌。在美股與匯背馳影響下，美匯出現報復式反彈。

突如其來的大額空頭回補，令匯市開始討論，美匯是否已經見底回升？當然亦有指美元只是短線反彈，反彈過後仍會下跌。我認為美匯再跌的空間不多，估計91.90水平有強大支持。在後市焦點方面，要留意Jackson Hole央行年會，看鮑威爾在鴿派的貨幣政策上有沒有新意，若果仍是沒有新意及又再次發出對經濟悲觀言論的話，那麼對美元進一步反彈有一定幫助。技術分析層面，美匯近期在94水平均出現三次拋售，假若有利好消息成功令美匯向上突破94的話，那麼美匯指數的形勢便大為樂觀，所以大家不妨可參考這個水平作為一個後市分析的準則。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]

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