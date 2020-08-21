張兆聰：中教守配股價 或重新炒上

標普500指數新高後好淡爭持，聯儲局會議紀錄顯示，當局對經濟前景相當審慎，更擔心若疫情長期持續，或會出現金融體系風險。會議紀錄又未提及放寬前瞻性指引、通脹目標或加碼QE，也未討論延長美聯儲購買資產的期限。至於控制收益率曲線，當局指現時長債息率已處於低水平，暗示除非債息抽升，當局不大可能會出手壓制。會議紀錄公布後美股回落，亞洲時段美股期貨曾跌1％，執筆時又已收復大部分失地。

會議紀錄無鷹派信號 跌市不關儲局事

聯儲局沒有加碼，但也沒有任何鷹派信號，也繼續為市場提供大量流動性，很難將跌市歸因於會議紀錄。全球股市其實都處於相當高水平，近期創52周新高的股份也偏少，市場格局更多是動力和價值股輪動，指數上升動力減弱。當出現一些藉口便會出現拋售，但沽壓來得快去得快，當寬鬆政策未變、債息沒有持續上升、復蘇預期仍在，股市會有短暫整固，轉勢大跌機會仍有限。

港科技股整體表現不差

就昨日市况來說，恒指跌幅不小，但京東（9618）再創新高，美團（3690）先跌後升，騰訊（0700）雖然弱勢但仍守住500元關口，午後友邦（1299）也由低位反彈逾1％，整體市况不算太差。

此外，連日受壓的手機設備股回穩，舜宇（2382）和瑞聲（2018）都逆市上升，中芯（0981）也於25元至27元區間找到初步支持，科技股整體設局不差，就等美國制裁落地，若措施影響相對有限，屆時騰訊王者回歸便可重新領導大市。恒指保歷加通道仍是橫行，暫時仍未看到明確方向。若短期失守底部，筆者傾向是趁低買入博反彈。

宇華破頂 有助刺激教育板塊

中教控股此前宣布收購斥資13.5億元（人民幣‧下同），收購海口經濟學院及附屬藝術學校60%股權，並已於8月7日與賣方訂立協議。消息公布後，股價一度創新高見17.32元，但其後再配股，以每股15.5元配售1.3億股，集資20億元以應付收購。

中教本身財政狀况略為緊張，淨流動資產不多，且尚有20億元銀行貸款和20億元可換股債券未償還，收購能力較弱，若再遇到理想項目，往後很可能要進一步配股應付，此設局令收購為每股盈利帶來的助益被攤薄。

此外，因為大股東在近期配股前持股接近75%的上限，也有誘因增加市場流通量。但也要留意，兩所海口學院的EBITDA利潤約40％，低於中教本身的50％，相信未來仍有提升空間，收購令中教進入新區域，也有助長遠發展。近期教育股偏強，日前宇華（6169）就成功破頂，有助刺激教育板塊氣氛。中教近期曾跌穿配股價，但連日跌市反而能守住，短線有機會再度炒上。

[張兆聰 還看今朝]