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盧駿匡：恒指待黃金交叉確認牛二

【明報專訊】恒指上周突破了下降通道後，市場出現承接，表示7月的調整浪已經結束並展開新一輪的升勢。 最近的重要阻力將會是26,100點，參考今年1月至3月的調整幅度，此水平剛好接近黃金比率的0.618倍。不過，由於現時短線市寬已經升至70％以上，換言之愈來愈接近80％的臨界點。因此如果短期未能急升，就需要先作調整才有條件進一步上升。 

至於中長線而言，市况進一步轉強。最新的長線市寬數據顯示已回升至38.84％，假如回升至40％，將可確認步入牛市二期。參考6月至8月的首個交易日，恒指50天線與250天線的差距，分別是10.23%、7.48%、4.51%。每月以平均2.86%的幅度收窄。

寧高追美團 勿低買中芯

理論上在1個月17日後，50天線會與250天線形成黃金交叉，亦即是大約在9月中左右。屆時相信有幾個技術指標已經確認了牛市二期，當中包括長線市寬及終極黃金交叉。

恒指亦有望連續一個月高於250天線，亦即是上一期提及的另一個信號，其間有機會出現最少兩個上升裂口。至於月線圖上的RSI，有機會回升至50以上。藉此推算，第三季餘下的時間，市况表現仍然不俗。

不過，步入第四季初期，將有機會出現中期調整，根據過往經驗，當大部分投資者都認定步入牛市時，多會是接近新一輪調整開始的時間。

近日有讀者問及，為何寧願高追美團（3690）都不考慮低買中芯國際（0981）。原因好簡單，股市一直都是鋤弱扶強。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]

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