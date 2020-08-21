盧駿匡：恒指待黃金交叉確認牛二

至於中長線而言，市况進一步轉強。最新的長線市寬數據顯示已回升至38.84％，假如回升至40％，將可確認步入牛市二期。參考6月至8月的首個交易日，恒指50天線與250天線的差距，分別是10.23%、7.48%、4.51%。每月以平均2.86%的幅度收窄。

寧高追美團 勿低買中芯

理論上在1個月17日後，50天線會與250天線形成黃金交叉，亦即是大約在9月中左右。屆時相信有幾個技術指標已經確認了牛市二期，當中包括長線市寬及終極黃金交叉。

恒指亦有望連續一個月高於250天線，亦即是上一期提及的另一個信號，其間有機會出現最少兩個上升裂口。至於月線圖上的RSI，有機會回升至50以上。藉此推算，第三季餘下的時間，市况表現仍然不俗。

不過，步入第四季初期，將有機會出現中期調整，根據過往經驗，當大部分投資者都認定步入牛市時，多會是接近新一輪調整開始的時間。

近日有讀者問及，為何寧願高追美團（3690）都不考慮低買中芯國際（0981）。原因好簡單，股市一直都是鋤弱扶強。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]