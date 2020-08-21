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經濟
2020年8月21日星期五
技術取勝
投資策略
港基本通脹0.2% 10年半最低 計及紓困措施跌2.3% 政府罕提通縮風險
疫情下九巴車費收入跌24% 載通半年蝕5180萬
冠君警告「各類物業均面對不利前景」
聯儲局「無放鴿」 港股跌387點
恒地核心盈利跌23% 中期息0.5元
路透：MBK擬兩成溢價私有化神州租車
友邦新業務價值跌37%遜預期 李源祥：解封形勢好 對復蘇樂觀
疫情下內地客絕迹 港新業務價值急降68%
東亞半年純利增五成 港貸款規模縮
阿里巴巴次季純利增1.24倍
平安好醫生上半年虧損收窄22%
新濠博亞次季蝕3.68億美元
蒙牛購澳乳製品受阻 報道指澳財長以「外交因素」反對
新奧能源核心利潤增13.8%
信安MPF管理費最多減13.5%
美首申失業救濟重上百萬 數據遜預期 道指早段跌逾百點
Airbnb證已入紙申IPO上市
大摩：iPhone中國 迎4年來最大換機潮
Foodpanda母企取代Wirecard納DAX
張兆聰：中教守配股價 或重新炒上
何民傑：從長建套現 看資產音樂椅遊戲
技術取勝：中手游料展中期升浪
盧駿匡：恒指待黃金交叉確認牛二
劉思明：港股有彈無升 京東績優候低吸
周顯：細價股市場 開始現浮力
譚新強：1984過時 疫情世界需要Big Brother
湯文亮：及時雨和好天遮
曼城樓價仍低於英國平均水平 近車站新盤25萬英鎊入場
盧楚仁：儲局會議紀錄無新意 美匯補沽倉急彈
減辣後荃灣地舖不足4年蝕470萬沽 投資者李根興：業主「等唔切」 料舖市血流成河
貿易公司續租鐵路大廈 月租低過6年前
會德豐今年不足8個月賣樓破百億
香島2房925萬沽 3年半實蝕43萬
九龍城廣場申改建850伙住宅 規劃署不反對
高山企業吉席街舊樓申強拍 估值近1.4億
技術取勝：中手游料展中期升浪
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【明報專訊】中海油中線上試9.7元（圖）
保利協鑫整固料已完成（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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