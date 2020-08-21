經濟
何民傑 錢本善

投資策略

何民傑：從長建套現 看資產音樂椅遊戲

【明報專訊】這星期，長江基建（1038）和電能（0006）成功出售葡萄牙風力發電機組，估計分別實際溢利達11億和8億元。市場對消息的反應不算積極，股價未見攀升，但其實此交易反映長建的營運策略，對中長期投資有參考價值。

長建營運策略對投資有參考價值

風力發電是新能源的主力軍，而歐盟對各國有否持續運用可再生能源有一定要求，葡萄牙對風力發電的需要只會有增無減，且風力發電的投資主要在基建前期，營運開支相對低，這項長建購入多年，本是生金蛋的鵝。如果看項目細節，會發現風力場快將以商業模式運作，政府的管制減少，此時有買家看準自身優勢，比長建更有效運用項目，自然出高價購入，而長建也獲利離場。市場家家有求，買買賣賣自是簡單道理。

集團也有起樓賣樓，讀者較為熟悉的新樓盤當然是北角的維港頌，根據集團披露的利潤收益，維港頌只是「上海—高•尚領域」的十分之一，並且和「重慶—御峰」的利潤相差無幾，可見其除了立足香港，在內地的收益已遠高於本港。一線城市仍然有不少高級物業的發展空間，早年撤資之說，只是空談，天下哪有有錢不賺之理。

疫後把握時機 資產變換獲利

再回顧2017年，長實（1113）以402億元出售中環中心，當年就被批評是撤資，但後來買家分拆出售中環中心樓層，獲利不少。如今商業樓市前景未明，難再達成3年前的交易，莫小看長實對時機的把握，將資產變換流動，替股東謀利潤。

市場運作多變，當年長實未必想分層逐一出售中環中心，遇上有財力的收購再拆售，各取所需，各得其所，互惠共贏。

所謂市場定律，就是將貨品交到最適切的人手上，非洲漁民不知花膠是什麼，懂得賣給中國人的就是聰明商人，從中取利也理所當然。在全球化後經歷疫情，會有新一輪的資產音樂椅，愈能夠掌握資產增值方法的商家，愈能在經濟倒退中找到盈利之道。

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[何民傑 錢本善]

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