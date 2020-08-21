美首申失業救濟重上百萬 數據遜預期 道指早段跌逾百點

不過疲弱的數據，加上聯儲局會議紀錄令市場對復蘇的樂觀預期降溫，仍無礙科技股繼續支撐大市。道指早段跌逾百點，午夜前幾乎已收復失地。不過市場憂慮原油需求疲弱，國際油價午夜前跌約1%。

學者：反映就業市場復蘇路漫長

在截至8月8日一周，持續申領失業救濟人數降至1480萬，數字仍是2009年金融海嘯時期的兩倍以上。牛津經濟研究院經濟學家Nancy Vanden Houten稱，申領人數仍然極高，反映就業市場復蘇之路仍然漫長。事實上，部分美企近期增加裁員。美國飛機製造商波音本周就宣布計劃擴大裁員。不過白宮經濟顧問庫德洛預期，美國第三及第四季經濟增長可達兩至三成。

三菱日聯（MUFG）首席金融分析師魯普基（Chris Rupkey）稱，美國經濟是由聯邦政府向消費者發支票等措施提振，如今這些款項耗盡，新的尚未批出，未能確定復蘇能否持續。目前聯儲局印鈔對華爾街的效益，遠大於對「主街（Main Street，實體經濟）」的作用，只有股票投資者「豬籠入水」。

三菱日聯：印鈔股票投資者最受惠

聯儲局公布的上月會議紀錄，預計美國經濟復蘇需更多政策扶持，惟會議紀錄未透露將在何時部署更多工具配合。美國民主黨正爭取促成新的刺激方案，為失業人士保留在上月底到期的每周600美元額外補助，共和黨則希望將相關補助金額下調。本周早前逾百名眾院民主黨人敦促眾院議長佩洛西通過一項較小規模的救助法案，以恢復對失業人士的額外津貼。失業者已有4周未能領取600美元的資助，雖然美國總統特朗普允許州政府動用救災資金，向失業人士支付每周300美元的額外津貼，但預料數周後才能發放。

Nvidia次季銷售302億創新高

疫情期間晶片需求增加，美國晶片巨擘Nvidia在截至7月底的2021財年次季，數據中心業務首次超越遊戲業務，整體銷售額按年急增五成至38.7億美元（約302億港元）創新高，較首季的39%按年增幅加快。上季利潤則按年增長13%至6.22億美元。

由於更多企業轉向遠程辦公，對雲計算基礎設施的需求增加，帶動Nvidia的數據中心業務收入增長逾一倍，至創紀錄的17.5億美元。遊戲業務收入則按年增長26%至16.5億美元。該公司午夜前股價微升。英特爾（Intel）則公布，計劃今年底前回購規模達100億美元的股票，其股價午夜前升2%。

（綜合報道）

[國際金融]