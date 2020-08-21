新奧能源核心利潤增13.8%

根據該集團最新指引，全年零售氣量增長目標不低於10%，較去年底給予今年全年的指引增長目標12%至15%為低，執行董事王冬至強調，集團會依市場情况優化增長目標水平。另因應將來加大多種能源供應，他料10年或以後，泛能業務攤佔集團總收入會增至50%，並期望增值服務在3至5年內，攤佔毛利20%份額。

新奧在上半年的資本開支約28.6億元，集團首席財務官劉建鋒稱，全年的資本開支目標80億至90億元，會視乎下半年的資本開支而定。

中裕盈利微升1.1%

每股中期息2仙

此外，中裕燃氣（3633）截至6月底止錄得中期盈利5.13億港元，按年增長1.1%，每股派中期息2仙，與去年同期一樣。執行董事及行政總裁呂小強指出，集團在下半年仍有數個併購項目在談中，不限於內地，亦涵蓋海外市場。他們亦有意進一步擴大增值業務的銷售，期望全年的目標銷售額能夠增至5億元。儘管新冠肺炎疫情持續影響，集團整體的全年銷氣量目標，則維持在22億立方米不變。下半年該集團的資本開支為10億港元，與上半年相若。