蒙牛購澳乳製品受阻 報道指澳財長以「外交因素」反對

明報記者 蕭嘉聰

受消息影響，蒙牛昨日收市跌3.66%至34.25元，是表現最差的藍籌。報道指出，弗呂登貝格已考慮蒙牛的收購建議超過6個月，而今次收購不涉及農地。澳洲競爭及消費者委員會早在2月已批准交易，農民亦普遍支持收購建議。

《環時》斥損對華經貿關係

事實上，蒙牛去年9月以14.6億澳元代價，提出收購嬰兒配方奶粉廠商貝拉米（Bellamy's），成功通過國家安全測試，亦獲弗呂登貝格批准通過收購，交易在去年12月完成。

中國官媒《環球時報》英文版引述專家評論指，若澳洲否決此交易，會嚴重損害其國際聲譽並破壞與中國的經貿關係。

蒙牛在去年11月宣布向日本麒麟集團收購LDD時曾指出，其擁有的澳洲奶源、大型製造設施及冷鏈分銷網絡，加上貝拉米的嬰幼兒配方奶粉產品，可為集團領先亞太市場奠定堅實基礎。

澳媒又指，今次蒙牛收購LDD已獲澳洲外國投資審查委員會（FIRB）通過，不過弗呂登貝格無意批准交易，蒙牛及日本麒麟表示不予置評。

事實上，澳洲早前修改外商投資的規定，包括財政部長有最終否決權，如果認為外商投資引起國家安全方面風險，有權強制其退出投資；每宗交易的審批限期由30日延長至6個月；以及收購審查門檻下調至0元，即所有交易均需通過FIRB審批。過往中國企業在當地的收購，只有交易額超過12億澳元才需要被審批。

澳洲新例 涉外商投資全須審批

作為「五眼聯盟」之一，澳洲近年對中資收購存有戒心，尤其是2015年中國嵐橋集團成功以5.06億澳元奪下達爾文港99年租約，引起廣泛爭議後，澳洲政府就在2018年拒絕華為參與當地5G建設，又以「不符合國家利益」為由否決了長實（1113）為首財團，以129.79億澳元收購當地燃氣管道商APA的交易。