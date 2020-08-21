經濟

阿里巴巴次季純利增1.24倍

【明報專訊】阿里巴巴（9988）昨天公布2020年次季業績，收入錄得1537.51億元（人民幣，下同），按年增加33.8%，次季純利按年增長1.24倍，錄457.91億元，均勝市場預期。當中雲計算業務繼續高速增長，收入按年漲58.5%至123.45億元，首破100億元水平，集團稱目前已拋離市場第二位，以收入計較第二位競爭者多兩倍。

武衛：收入拋離雲計算市場第二位兩倍

阿里巴巴首席財務官武衛稱，雖然雲計算業務仍在發展初期，惟競爭者不多，集團收入規模已是市場最大，拋離第二位兩倍之多。集團執行副主席蔡崇信補充，有報告指中國雲市場目前規模僅150億至200億美元，較美國小約8倍，他相信，中國雲業務正處於全速發展階段，不論是數碼化推進，或是雲服務滲透率，都會快速提高，前景廣闊。阿里主席兼首席執行官張勇表示，集團不斷推動各行各業數字化轉型，增長動力持續。阿里巴巴昨天收報255元，績前微跌0.16%；截至昨晚11時，阿里巴巴ADR跌1.7％，較港股收市低2%。集團第二季度除息稅、折舊及攤銷前盈利EBITDA漲30.1%至510.39億元；非國際財務報告準則純利錄394.74億元，升27.5%。

「淘寶特價版」移動月活躍用戶4000萬

若收入按業務劃分，包括零售、批發及物流等業務的核心商業，按年增加33.9%至1333.18億元；雲計算按年漲58.5%至123.45億元；數字媒體及娛樂收入錄69.94億元，按年多8.8%；創新業務及其他營收錄10.94億元，按年下調6.3%。阿里巴巴主席張勇指出，新冠肺炎疫情下消費者增加線上購物，除了對高質及品牌產品有需求，其他品類如日用品、雜貨、快速消費品也有強勁增長。此外，疫情推動的線上消費習慣，有利東南亞電商市場長期健康發展；東南亞也是集團國際化戰略中，一個非常重要的市場，未來會繼續投入資源。

另外，張勇表示，平台「淘寶特價版」僅推出3個月，移動月活躍用戶數錄約4000萬名，成功吸引欠發達城市客群，滲透率持續增加。而集團中國零售市場年度活躍消費者有7.42億名，按年多10.1％；移動月活躍用戶則按年升15.8%至8.74億。

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