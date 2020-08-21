東亞半年純利增五成 港貸款規模縮

東亞昨上午收市前股價一度抽升1.3%，休市期間公布業績，午後開市即顯著回落，收市報18.1元，倒跌0.4%。東亞上半年賺15.32億元，按年增長53.2%，撥備前經營溢利錄41.24億元，按年跌21.9%。中期息每股派0.16元，按年增45.5%。受惠於內地減值損失減少，集團上半年整體減值損失減少42.7%至29.02億元，減值貸款比率較去年底增加7個基點（100個基點等於1厘）至1.29%，當中香港及內地業務的減值貸款比率，分別增至0.46%及3.91%。

李民斌：銀行已撥備17億元

東亞聯席行政總裁李民斌表示，該行在去年已提早作出充足的撥備金額，而東亞中國的信貸成本及貸款減值更有甚大改善，相信隨着業務改善，不久後將可轉虧為盈。他又指，銀行已作出17億元撥備，當中有超過5億元是屬前瞻性的預先撥備，若扣除有關撥備，中國業務其實錄有盈利。期內，集團在香港及內地貸款規模分別錄得5014.65億元及1547.62億元，較去底跌1.9%及13.9%，其中香港貸款更是罕見地縮減，其中縮減貸款範疇主要是物業發展，及批發與零售業。東亞聯席行政總裁李民僑表示，就香港業務的撥備而言，約有14%是屬於高風險行業的貸款，包括零售、酒店、航空、貿易及製造業等，當中會較留意已降級貸款、逾期或違約的戶口，佔整體約3%。

續審慎風險管理 沒任何裁員計劃

李民僑續指，整體撥備並非只是為已降級貸款作準備，同時亦將疫情因素納入在集團的預期信貸損失模型中，因此有約三成的撥備是屬於前瞻性撥備，而目前銀行信貸風險可控，集團未來將繼續審慎進行風險管理，同時沒有任何裁員計劃。