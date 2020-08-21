經濟

友邦新業務價值跌37%遜預期 李源祥：解封形勢好 對復蘇樂觀

【明報專訊】疫情下各地限制社交距離減少保險代理會面銷售，拖累友邦保險（1299）上半年業績轉差，以固定匯率計算，新業務價值按年下跌37%至14.1億美元，差過市場預期的三成跌幅。年化新保費下跌24%至25.79億美元。友邦首席執行官兼總裁李源祥表示，隨着經營市場走出封鎖限制，業務在5至7月有很好的趨勢，對復蘇感到樂觀。

明報記者 歐陽偉昉

友邦昨開市前公布的業績差過預期，開市後探底最多下跌4.69%見71.1元，收市報72.15元，跌3.28%。

每股中期息派0.35元增5%

友邦中期息每股派0.35元，按年仍增5%，李源祥表示，續保保費帶動總加權保費收入，集團稅後營運溢利增長5%，支持股息增長。期內，新業務價值利潤率按年下跌11.1個百分點至54.4%，但集團表示，部分市場放寬防疫措施，新業務價值已在4月見底，而該行5月年化新保費有所增加，並在6月有雙位數按月增長。

過去中港市場為友邦兩大增長動力，但香港業務因內地訪客業務幾乎停頓而大幅倒退，以半年計算，中國內地首次超越香港成為最大市場，其上半年新業務價值為5.94億美元，按年13%的減幅低於香港市場，而年化新保費為7.26億美元，按年持平。友邦表示，內地在3月起逐步放寬外出限制和社交距離，新業務價值在第二季出現按年增長，且正面增長動力持續至7月份。

上海分公司改為子公司

友邦6月將上海分公司改建為子公司，李源祥表示，申請過程相當快速，已在7月得到營運牌照。友邦目前在內地7個省市獨資經營業務，市場關注在該行拓展其他省市營業進度，李源祥表示，該行已着手向監管機構申請在其他區域設立新分支機構，未來會集中在10至12個最重要省份拓展業務，例如四川、湖南、湖北等。他指部分省份人口等同一個中等的亞洲國家，因此有相當大的機遇，而該行在內地亦有成功的擴展模式。

摩通看好 目標價96元

雖然上半年業績未如理想，不過多家大行仍投以信心一票。摩根大通指出，過去數個月市場已反映了對友邦的宏觀不利因素，疫症後亞洲市場對保障需求增加，不少市場已經渡過疫症的高峰期，加上友邦計劃在中國省份拓展業務，可加速未來數年在內地的壽險銷售。摩通認為友邦未來12至24個月友邦潛在上升風險多於下跌，維持「超配」評級，目標價96元。

高盛報告亦認為，友邦新業務價值在次季見底，並料在下半年逐步改善，友邦保單質素較高，盈利表現得以保持強韌。該行維持友邦在確信名單，目標價維持83元。

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