恒地核心盈利跌23% 中期息0.5元

【明報專訊】恒基地產（0012）公布中期業績，上半年核心盈利跌23%至51.82億元，主要由於疫情及缺乏去年同期出售北角京華道商廈項目特殊收益所致。中期息維持每股派0.5元。集團提到，已取得大角咀及紅磡兩個舊樓收購項目大部分業權，合共涉及152萬方呎樓面面積，每方呎樓面地價分別約7400及7200元。
兩舊樓收購「麵粉價」逾7000元
恒地期內在港錄得物業銷售稅前盈利25.07億元，按年大增3.61倍。期內在港錄得合約銷售總額約28.32億元，去年以47.05億元出售和生圍若干地塊權益的交易，則於今年7月完成並將於下半年入帳，貢獻全年基礎盈利約36.86億元。連同和生圍的交易，截至6月底其在港已售但未入帳的物業銷售項目累計約149.24億元。
恒地表示，繼屯門「帝御．金灣」第一期於今月開售，集團計劃於下半年再推售5個發展項目。連同尚餘存貨，恒地在本港約有3800個住宅單位及24萬平方呎辦公及工業樓面面積於下半年可供銷售。
值得留意的是，恒地提到大角咀及紅磡兩個舊樓收購項目，其中毗鄰奧運港鐵站「利奧坊」系列的大角咀地段，撇除已開售項目，完成全部收購後總樓面面積約52萬方呎，每方呎樓面地價僅約7400元；至於紅磡區項目，完成全部收購後總樓面面積約100萬方呎，每方呎樓面地價約7200元。兩個大型重建項目仍未收購業權只佔很小部分。
租金收入按年跌9%
收租業務方面，恒地在港的物業平均出租率為96%，由2月起為商場租戶減租兩成至六成不等，應佔稅前租金淨收入按年跌9%至25.88億元。由於期內人民幣兌港元按年貶值5%，其應佔內地的稅前租金淨收入按年持平，約7.33億元。恒地的淨借貸比率為28.2%，按年提高2.7個百分點。