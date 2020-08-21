恒地核心盈利跌23% 中期息0.5元

兩舊樓收購「麵粉價」逾7000元

恒地期內在港錄得物業銷售稅前盈利25.07億元，按年大增3.61倍。期內在港錄得合約銷售總額約28.32億元，去年以47.05億元出售和生圍若干地塊權益的交易，則於今年7月完成並將於下半年入帳，貢獻全年基礎盈利約36.86億元。連同和生圍的交易，截至6月底其在港已售但未入帳的物業銷售項目累計約149.24億元。

恒地表示，繼屯門「帝御．金灣」第一期於今月開售，集團計劃於下半年再推售5個發展項目。連同尚餘存貨，恒地在本港約有3800個住宅單位及24萬平方呎辦公及工業樓面面積於下半年可供銷售。

值得留意的是，恒地提到大角咀及紅磡兩個舊樓收購項目，其中毗鄰奧運港鐵站「利奧坊」系列的大角咀地段，撇除已開售項目，完成全部收購後總樓面面積約52萬方呎，每方呎樓面地價僅約7400元；至於紅磡區項目，完成全部收購後總樓面面積約100萬方呎，每方呎樓面地價約7200元。兩個大型重建項目仍未收購業權只佔很小部分。

租金收入按年跌9%

收租業務方面，恒地在港的物業平均出租率為96%，由2月起為商場租戶減租兩成至六成不等，應佔稅前租金淨收入按年跌9%至25.88億元。由於期內人民幣兌港元按年貶值5%，其應佔內地的稅前租金淨收入按年持平，約7.33億元。恒地的淨借貸比率為28.2%，按年提高2.7個百分點。