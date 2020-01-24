聯儲局「無放鴿」 港股跌387點

昨晚美股早段表現反覆，截至晚上11時半，恒指夜期報24,734點，低水57點。

美匯指數抽高見93

美國聯儲局的議息紀錄顯示，除了傾向維持利率在接近零水平，亦認為引入控制孳息率曲線機制效果不大，又沒有更多「放鴿」措施，觸發美匯指數抽高見93水平，加上中美關係未見緩和，甚至有傳內地限制稀土出口，均令港股受壓。九置（1997）跌3.25%，建行（0939）跌3.2%，工行（1398）跌2.7%，匯控（0005）跌1.5%。科技股及電訊股表現尚穩，騰訊（0700）微升0.4%，聯通（0762）升3%，舜宇（2382）連續大跌兩日後，昨日回升0.9%，均稍減恒指跌幅。美團（3690）績前升1.6%至234.6元，中芯（0981）及小米（1810）炒高3.3%及2%。

北水於周三淨沽出9.45億元港股後，昨日則錄得3.81億元淨流入，資金主要追入美團，該股經深港通及滬港通淨流入金額1.13億元。外資方面，在周三淨沽出61.34億元人民幣的A股之後，昨日顯示仍然錄得淨沽出，涉資28.33億元人民幣。