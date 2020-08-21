冠君警告「各類物業均面對不利前景」

中資對寫字樓需求「幾乎消失殆盡」

冠君中期租金收益按年跌4.1%至13.42億元，物業收益淨額按年跌5.4%至11.94億元。上半年花園道三號的租金收益升4.3%至7.7億元，物業收益淨額按年升3.2%至6.87億元，出租率由去年底93%跌至今年6月底的90.2%，集團指需求疲弱令尋找替代租戶面臨更大挑戰，單位空置時間因此延長。項目現收租金由去年底的每平方呎107.8元 ，升至今年6月底的109.5元。

但集團表示，一直支撐中環租金水平的中資金融機構對寫字樓的需求幾乎消失殆盡，此外，機構紛紛實行員工在家工作，促使寫字樓租戶檢視租賃策略。因此預料，花園道三號下半年將不能再次上調續租租金。

至於朗豪坊辦公樓，上半年租金收益總額仍增長4.8%至1.94億元，主要因部分租約於疫情爆發前簽訂，令續租租金得以上調。出租率為97.8%。集團指出，租賃策略致力於維持出租率及挽留租戶，但面對現時艱難的營商環境，寫字樓物業組合或無可避免在年底出現空置率上升的情况。

朗豪坊商場人流減35% 呎租跌6%

旺角朗豪坊商場方面，上半年仍然滿租，但商場首6個月人流減少35.1%，租戶銷售額大幅下滑，遠遜於同期香港整體零售銷售總額的33.3%跌幅，故不少租戶要求寬減租金及重組租約。

朗豪坊商場上半年租金收益總額下跌20.6%至3.78億元，商場基本現收呎租由去年底每平方呎190.5元跌至今年6月底的178.9元，跌幅為6%。