港基本通脹0.2% 10年半最低 計及紓困措施跌2.3% 政府罕提通縮風險

明報記者 馬迪帆

新冠疫情上月出現第三波爆發後，政府於7月15日首次實施晚市及凌晨禁堂食措施，至今已約1個月，「限聚令」亦收緊至僅可兩人同行。政府表示，7月物價進一步下跌，主要因外出用膳費用下跌，以及本地交通費用跌幅擴大所致。各類別的綜合物價指數中，電力、燃氣及水大跌18.6%，外出用膳物價按年跌1.1%，住屋跌4.8%，交通跌3.7%，衣履跌4.7%（見表）。受疫情刺激，教育服務按年升2.8%，醫療服務按年升2.1%。

外出用膳費用跌 交通費跌幅擴

政府發言人表示，本地新冠肺炎感染個案急升，令飲食業經營環境更為嚴峻，外出用膳價格轉跌，是自2004年初以來的首次；交通費用價格跌幅，則主要是因港鐵自7月起提供額外車費折扣。

政府亦罕有表示，港府將會留意通縮風險。發言人指出，環球及本地經濟狀况低迷，相信今年餘下時間內，外來及本地將維持輕微的價格壓力。政府會繼續密切留意通脹情况及通縮風險。翻查資料，本港近10年來最接近通縮的一次是於2009年，由當年7月起，撇除紓困措施的基本通脹率曾連續5個月錄得負數。

一般而言，當地物價走勢呈連續兩個季度下跌，便達到國際上進入通縮環境的定義。華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，本地消費疲軟，加上外部輸入通脹的壓力小、去年下半年通脹率基數較大，相信未來數月物價指數續跌機會頗大，個別月份或會出現通縮。但她表示，長遠而言，剔除政府紓困措施的基本通脹率會否出現負值，仍要視乎疫情發展。

專家：港樓市仍旺 通縮料不持久

澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆則認為，雖上月物價出現下跌，但不應因此便為本地加上通縮標籤。他強調，本地通脹率一向由飲食佔份額較大，但定義通縮，往往要考察撇除食品及能源的核心CPI。另一方面，他認為，對香港而言，CPI未能反映其經濟環境的全貌，因為即使近期租金下跌，樓價依然高企，樓市需求仍旺盛。他指，暫不認為香港會出現如日本般的長期通縮。