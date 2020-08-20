疫情終會完結仍持有領展

「我相信疫情遲早一定會過去，而本港始終地少人多，當日後經濟重拾正軌，本港物業升值能力會較其他地方高很多；作為比較，即使美國有很多房託，但美國各類型的土地供應可以說是無限量，當地專門從事商場的大型房託Simon Property Group近年股價便大跌（編按：該股2016年7月創歷史新高229.1美元後，本周二收報65.13美元，跌幅高達71.57%）。」

短炒美醫療物業房託

3個月賺3.6萬

不過，美國房託亦有階段性的賺錢機會，梁劍平透露，在今年當地疫情大爆發期間，他以每股16.96美元買入1400股醫療物業房託Medical Properties Trust，跟着以每股20.24美元沽清，短短3個月賺取約4600美元（約3.6萬港元），「該房託經營模式是買入物業後再長期出租予醫院營運商，後者幾乎一定可以交租的，因為大多數美國人已買了醫療保險，當他們需要入院診治，醫療費由保險公司承擔，保險公司亦一定有資金可向醫院埋單。」

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