恒生大學梁劍平：政府「鍊實」供應 港樓價難跌

「住是必需的，有能力的人便買樓，收入低的人便租樓，除非你獲父母照顧，否則只要你打算在本港長期居住，便只有買樓或租樓兩個選項。近年發展商賣樓就好像擠牙膏一樣，例如現時有疫情價錢不好便不急於賣樓，因為大家也知道政府不會大幅增加土地供應，那你又有何方法可以令樓價跌呢？沒有辦法，政府在供應上鍊實你，不讓發展商有更多的樓盤去賣，那樓價怎會下跌呢？」

港府半年推地僅可建4080伙

佔全年目標32%

事實上，港府在去年底發表的《長遠房屋策略2019年周年進度報告》，以住戶數目淨增長較推算有所下降為由，把未來10年總房屋新增供應目標由45萬個減少至43萬個單位，而公私營房屋新供應比例維持在七三比，換言之，公營及私營房屋新增供應目標分別為30.1萬及12.9萬，即未來10年每年平均只有12,900伙私樓新增供應。

在上述框架下，地政總署於6月底公布，本季僅推出兩幅住宅地，一幅位於西貢，而另一幅則在大埔，合共僅提供約160伙，再加上港鐵為「康城13期」招標提供約2550個單位，才令本季供地量增至2710個單位。換言之，港府今個財政年度首兩季累計擬推出4080個單位，僅佔全年目標供地量12,900伙約32%。

業主持貨能力較97強 揸實不放

梁劍平分析，在目前港府鍊實土地供應的情况下，發展商有限的新盤單位往往由有相當實力的買家所吸納，並具備長期持貨能力，「現時買得起樓的一般都是供得起樓、很穩陣的人，否則他們亦過不了銀行的壓力測試」，而且港府近年一直向非首次置業者徵收15%印花稅，變相促使港人「一人只揸一層樓」；作為比較，在上次1997年樓市高峰期，很多人「一人揸住幾層樓」，當樓價及租金轉勢下跌時，被迫沽售物業，加快樓價跌勢。

若港府上述透過鍊實供應來支持高樓價的政策不變，梁劍平認為，大部分持有私樓的業主根本不會隨便沽樓，故此即使過去一年本港經濟面對眾多挑戰，樓價仍然可以在高位徘徊：「2003年SARS時的確有部分業主被嚇至沽清物業，但SARS後至今逾17年樓價又轟轟隆隆從低位勁升近5倍，經過這些經驗，目前業主『老虎蟹』都揸住住宅物業不放，因為他們相信只要港府繼續控制土地供應，樓價即使因為某些原因出現短期調整，但遲早又會掉頭上升收復失地，那為何要沽樓呢？總之只要還有工做，可以供到樓，便不會沽樓，人同此心，心同此理，道理便是如此簡單，如果你是業主你也會有此想法。」

指港人移民一時衝動 賣樓屬少數

至於近月有業主因為移民而沽出港樓，梁劍平相信，只是個別情况，並非普遍現象，絕大部分業主料仍會選擇留港生活，「雖然本港早前出現社會動盪，但是經過新冠肺炎疫情近月在歐美大爆發後，目前有多少人敢移民到歐美呢？台灣是疫情控制得比較好的港人熱門地點，但在台灣工作的工資遠低於本港，台灣大學生月薪只有約2萬台幣、即約5000港元，你移民到台灣便要忍受到這樣人工低的工作。所以我覺得現時很多港人聲稱要申請移民，只是一時衝動，始終大家在本港土生土長，除非社會動盪至要『走佬』，否則何必要移民呢？」

不過，梁劍平亦同意在目前本港政經前景不明朗因素增加的情况下，若港人需要借按揭才可買樓，便要量力而為，並且要有長期承壓能力：「債務一般可以分為貸款額較低的短債，以及貸款額較高的長債。假如你欠的是短債，可能在正職以外多做兩份兼職，辛苦一段時間後便可還清，跟着無債一身輕；但假如你欠的是長債，例如你買樓要借30年按揭，你想像一個人要長期孭着重物在背部有幾辛苦，你愈孭得多，壓力便愈大，你偶爾超負荷一兩次可能頂得住，但長期超負荷便很難頂，對嗎？」

明報記者 葉創成

[名人樓市論壇]