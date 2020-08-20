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內地開戶 不同分行文件要求各異

【明報專訊】一般情况來說，在未爆疫前，港人到內地開戶則要預半日時間，其中羅湖及福田口岸逢周六日開戶人數眾多，排隊與填表都要花上2至3小時，最後要核對資料及信息，成功開戶後，再連接手機支付等功能，3至4個小時是常事。還有最好找多幾間分行，其中建行、工行及中行都較受香港人歡迎。記者在今年初陪伴香港朋友開立多個戶口，其中深圳國貿的工行分行不用稅單及內地地址證明，但要3000元人民幣開戶，並且不可以在一個月內動用。而中行則只需400元人民幣，但要填一個朋友或親戚的深圳地址。

即使是同一家銀行，在深圳市不同分行，都會有不同要求。而珠海的銀行職員表示，港人必須有珠海的住址證明或工作合同才可開戶。如果港人想在內地開戶，現時深圳分行的要求較易達到。

開戶一般須攜帶個人身分證明（即回鄉證及香港身分證），香港稅單（工行國貿分行不用）與香港住址證明，及內地手機號碼，用以即場驗證。內地住址則只需要填寫親戚或朋友的住址便可，毋須提交證明。

中港電子錢包未完全融合

雖然內地騰訊旗下「WeChat Pay HK」及阿里巴巴關聯公司螞蟻集團旗下「支付寶HK」電子錢包近年來也進軍香港，但與內地分拆成兩個獨立業務營運，導致兩地的電子錢包始終無法完全融合。如果要收人民幣紅包仍然要有內地戶口。

[活在灣區]

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