內地開戶 不同分行文件要求各異

即使是同一家銀行，在深圳市不同分行，都會有不同要求。而珠海的銀行職員表示，港人必須有珠海的住址證明或工作合同才可開戶。如果港人想在內地開戶，現時深圳分行的要求較易達到。

開戶一般須攜帶個人身分證明（即回鄉證及香港身分證），香港稅單（工行國貿分行不用）與香港住址證明，及內地手機號碼，用以即場驗證。內地住址則只需要填寫親戚或朋友的住址便可，毋須提交證明。

中港電子錢包未完全融合

雖然內地騰訊旗下「WeChat Pay HK」及阿里巴巴關聯公司螞蟻集團旗下「支付寶HK」電子錢包近年來也進軍香港，但與內地分拆成兩個獨立業務營運，導致兩地的電子錢包始終無法完全融合。如果要收人民幣紅包仍然要有內地戶口。

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