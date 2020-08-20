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港銀見證開戶 提存金額受限

【明報專訊】港人若到大灣區生活，雖然可能只是一河之隔，但是日常生活模式已有差異，例如香港平日消費主要用八達通、信用卡及現金，但在內地電子支付已經可以取代現金。要在內地吃喝玩樂，如果沒有支付寶或微信支付，相信待半天已想回港，因為「打的」、食飯及飲喜茶都要靠別人。不過有關支付平台必須綁定內地銀行戶口，如果閣下未有開通內地戶口，可留意早前香港銀行推出的見證開戶服務，即內地戶口可以在港開通。但有讀者反映這與在內地直接開戶有差別，大家要留意。

港開內地戶口 兩星期始開通

由於新冠肺炎疫情仍然全球蔓延，香港經深圳灣口岸入境須持核酸證明並隔離14天，不少市民想在假期即日來回深港的計劃暫時不能實現。但眼見人民幣匯價近日升至6.93的5個月高位，如果在通關後才兌換人民幣，可能錯失了「好價」。在還未通關前，未有內地戶口的港人亦可以在香港開立內地戶口。

中銀代客遞表 交深圳或珠海分行

中銀香港（2388）去年開始推出見證開戶服務，開戶流程是客戶到本港分行申請開立內地銀行戶口，香港銀行見證客戶填寫開戶申請書。由於開立的戶口手續繁多，開戶時間比一般存款戶口較長，整個過程需時至少30分鐘。當天填齊資料也不是立刻可以啟動戶口，香港分行只負責代客戶遞表，將資料用速遞方法送到內地分行，客戶需兩個星期左右到指定的本地分行領取自動櫃員機（ATM）提款卡，並將提款卡綁定在手機上，北上消費才暢通無阻。

文件只需要香港永久居民身分證及回鄉證，客戶要有實名登記的內地手提電話號碼，申請者可以先查詢自己的電訊商，CSL、3香港、中國移動及數碼通等，都可以到分行或以熱線申請實名登記。其中數碼通每月加28元可額外獲得一個內地電話號碼。3香港可繳付每月19元額外申請一個「內地副號服務」。中銀香港可以給客戶選擇戶口在珠海還是深圳分行開設，分別是客戶遇上帳戶問題，需要親身到內地查詢時，便須到那家分行。對一般香港人，可能深圳分行會較方便。

不過，在香港開戶與在內地開戶分別很大。事實上，透過中銀代理開立的內地戶口類似二類及三類帳戶，有資金上限，二類帳戶每年累計只可存入20萬元人民幣，提款卡每日限額為1000元人民幣，存入現金每日累計限額為1萬元人民幣，而香港開立中銀長城借記卡轉入或轉出限額為20萬元人民幣。三類帳戶則不提供提款卡，每日最高轉出限額2000元人民幣，每年累計最高存入5萬元人民幣。

匯豐恒生東亞提供同類服務

但要留意，由於人民幣至今仍非自由流通貨幣，因此每名存戶每日只能兌換至多2萬元人民幣，每日匯上內地銀行的金額不得超過8萬元人民幣，並必須是同名帳戶。同時，只有從香港匯入而未動用的金額，方可匯回本港。當然，世上無免費午餐，採用見證開戶服務須花點使費，因無論是匯錢至內地戶口，還是從內地戶口匯款返本港，均涉及費用。除了中銀香港，匯豐一直有協助個人客戶在本港開立內地及其他國家的戶口，客戶可親臨國際銀行業務部開戶，並出示香港身分證、回鄉證及住址證明。另外，恒生（0011）及東亞（0023）均有提供見證開戶服務。

明報記者 龍彩霞

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