嘉華等啟德逾百萬呎住宅獲批則

屋宇署公布，6月該署共批出23份建築圖則，包括11項住宅及商住發展、4項商業發展等。當中最大規模為啟德第4A區1號住宅地，獲批建2座31層高住宅及1座6層會所（全在1層地庫之上），約102.4萬方呎住宅及約5.17萬方呎非住宅樓面。

該財團於去年7月以127.4億元投得上述地皮，每方呎樓面地價約11,842元。其次為信置（0083）、嘉華及招商局置地（0978）於去年投得的日出康城11期，6月份亦已獲批建1座48層高及兩座52層高（在1層基座及4層停車場之上）住宅、會所及24小時有蓋行人天橋，住宅樓面約95.65萬方呎，另有4859方呎屬非住宅。

九龍灣啓匯批建2座28層商廈

另外，麗展（0488）去年以8.83億元、每方呎樓面地價約1.23萬元投得的市建局觀塘恒安街12至30號重建項目，則獲批建1座26層高（在1層地庫之上）住宅、會所設施及日間護老院，住宅樓面6.37萬方呎，非住宅樓面則為7983方呎。

商業項目方面，2018年由「重慶李嘉誠」張松橋及資本策略（0497）等以約80億元向南豐購入、樓齡僅約10年的九龍灣啓匯（原稱傲騰廣場），批建2座28層高連3座1層高商業項目，涉及67.98萬方呎樓面。