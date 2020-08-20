皇第深水灣徑8號兩豪宅連環招標

南豐及豐資源發展的深水灣徑8號，以招標形式加推第2座8樓D室，實用面積2865方呎，下周一（24日）上午10時至11時招標；項目2018年底推售至今累沽10伙、料套現逾28億元。

風球除下一手半日沽8伙

新地（0016）元朗Grand YOHO第1期加推兩伙3房單位，實用面積同為798方呎，分別為9座31及33樓F室，下周一招標。

天文台昨日下午除下所有風球後，綜合市場消息，新盤昨日半天錄約8宗成交， 包括華懋元朗朗城滙，以1184.85萬元售出2座12樓H室，實用面積749方呎3房戶、實呎1.58萬元；嘉華（0173）啟德嘉峯匯，售出2A座3樓G室，實用面積333方呎1房戶，成交價823.5萬元、實呎2.47萬元。

另外本報統計，主要新盤8月迄今錄約20宗撻訂，其中億京大埔白石角海日灣II，去年4月以475.6萬元售出的10座3樓L室，買家撻大訂，料遭沒收訂金10%涉約48萬元。