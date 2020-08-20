港鐵商場中小型食肆獲減租一半

被問及有關措施是否惠及「The LOHAS康城」的食肆，他坦言，「The LOHAS康城」商戶尚未開業，寬減租金言之尚早。

The LOHAS康城周日開幕

另港鐵旗下將軍澳日出康城商場「The LOHAS康城」，原定於今年底才啟用，因應居民需要而提早於周日（23日）起開幕，首階段涉及13間商舖、約7萬方呎樓面，佔整個商場48萬方呎的15%，商戶包括佔地2萬方呎的大型超級市場、4間食肆、診所及牙醫、家品店等，同步開放商場內的333個車位租用。

鄧智輝表示，冀盡快公布第二階段的開放時間，預計第二階段的規模較第一階段龐大，屆時將有更多食肆、零售商舖，以及部分娛樂設施，目標是今年底前全面開幕。他又透露，目前「The LOHAS康城」出租率約70%，跟今年6月份透露的出租率相若，他亦承認在疫情下招租有挑戰，對於現時招租情況感滿意。

首階段涉13舖 佔總樓面15%

此外，港鐵住宅發展項目方面， 將軍澳日出康城住宅發展項目第13期，將維持在今季內招標，涉2550伙；而其後將按時間表，推出黃竹坑站上蓋物業發展項目第5期和第6期招標。