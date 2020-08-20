經濟

香港地產

同時沽跑馬地比華利山 低兩年前價

【明報專訊】疫情下業主為求出貨，不惜面對現實減價。「磁帶大王」陳秉志放售鰂魚涌柯達大廈1期的同時，亦以低市價沽出跑馬地比華利山一個4房單位，由於早年低價買入，故即使以略低市價沽出，仍大賺3510萬元離場。

連兩車位4550萬沽 實呎近2.7萬

市場消息指，由陳秉志持有的比華利山J座中層1室，實用面積1697方呎，屬4房間隔，由4700萬元減價至4550萬元連兩個車位易手，實呎26,812元，即減價150萬元或3%。資料顯示，同座同面積、但低三層的1室，2018年7月由恒生銀行（0011）前女大班梁高美懿購入，當時連兩個車位作價4900萬元，即今次陳秉志的單位成交價比兩年前還要低350萬元或7%。不過，陳秉志早於2001年僅以1040萬元購入，持貨19年帳面仍獲利3510萬元或3.3倍。

玖瓏山3房1263萬 5年實蝕近兩成

另屢見蝕讓的沙田九肚麗坪路玖瓏山，新近再有一手業主損手離場。美聯首席高級營業經理陳國志表示，玖瓏山月瓏閣2座中層D室，實用面積988方呎，屬3房1套連工作室間隔。單位新近以1263萬元易手，實呎12,783元。不過，原業主2015年7月以1449萬元購入，其後曾向財務機構承做兩次按揭，持貨5年，帳面蝕約186萬元或13%，若連同入市稅項及雜費計，估計實蝕逾250萬元或17%。

嘉湖2房再失守500萬關口

同時，十大屋苑之一的天水圍嘉湖山莊有2房戶再度失守500萬元關口。祥益地產高級經理黃肇雯表示，嘉湖山莊6期2座極低層E室，實用面積441方呎，屬2房間隔。原業主於2個月前叫價505萬元放盤，經議價以490萬元獲投資客購入收租，實呎11,111元，暫為屋苑本月最低價成交。

綠悠雅苑2房綠表逼700萬

不過資助房屋成交價仍高企，中原分行區域營業經理陳輝麟表示，青衣綠悠雅苑3座中層E室，實用面積535方呎，2房間隔，以698萬元沽出，實呎13,047元，成交價追平屋苑2房綠表最高紀錄。原業主2013年7月356.6萬元未補價購入，帳面獲利近倍。

相關字詞﹕綠悠雅苑 嘉湖山莊 玖瓏山 比華利山 陳秉志 磁帶大王

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